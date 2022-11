“Yo no soy un producto”: el brutal grito de Selena Gómez en “My Mind and Me”

“My mind and me” es el título del nuevo single de Selena Gómez, pero también es el título de su documental biográfico en el que revela los problemas que la aquejaron a lo largo de su trayectoria artística y la crisis emocional, además de sus problemas de salud, que desarrolló a raíz de ello.

La producción se estrenó el pasado 4 de noviembre 2022 vía Apple TV+, y en este la ex chica Disney demostró que no vale de nada tener todo el éxito del mundo, haber vendido casi siete millones de copias de sus discos, si es que no te sientes feliz contigo misma.

La cantante narra en poco más de hora y media la crisis que sufrió a lo largo de sus más de 20 años de trayectoria artística. “Todo lo que he deseado lo he tenido y lo he hecho, pero eso me ha matado” , expresa Selena.

Asimismo, la intérprete de “Hit the lights” fue diagnosticada con Lupus en 2015, por lo que necesitó un trasplante de hígado, tras el cual desarrolló un cuadro de depresión y crisis de ansiedad con pensamientos suicidas, según confirmó en entrevista con Rolling Stones, antes del estreno del documental.

“My mind and me” llega el 4 de noviembre de 2022 a Apple TV+. Foto: Apple TV+

Los rezagos de trabajar desde niña

Selena Gomez, quien también fue diagnosticada con trastorno bipolar, mencionó el impacto que tuvo tras empezar a trabajar desde los 7 años en el programa de Barney. “Inicié muy niña, y para mí fue muy importante”, dijo.

Asimismo, en otro extracto del tráiler, la actriz resaltó una entrevista en la que sintió que no la escuchaban y reveló que así se sentía cuando era una chica Disney. “No quiero ser mi pasado (…) Hace que sienta que no valgo nada” , dijo en un inicio.

“Me hizo buenas preguntas, pero luego no le puso atención a mis respuestas, me hace sentir un producto, empecé a enojarme… ¿Saben?, ¡me hizo que me sintiera como en Disney! Lo que pasas que durante estos años, ¡años! Me he esforzado para ya no ser eso”, agregó.

Sus deseos de convertirse en madre

Selena Gómez también se animó a comentar sobre sus deseos de convertirse en madre, pero que los medicamentos que toma inhabilitarían esa posibilidad. Por otro lado, narró que la ausencia de su padre, Joel, la marcó.

Foto: AFP

“No imagino qué tan presionado estaba mi papá… se arrepiente mucho. Diría ‘perdóname mi hija, no sé cómo hablarte’, pero me hacía sentir como la niña más hermosa del mundo, como si pudiera hacer cualquier cosa y nadie me merecía. Así que lo extraño mucho, pero él lo sabe”, expresó.