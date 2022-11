¿Quién fue Aaron Carter, el artista que denunció a su hermano Nick Carter por violación?

El actor Aaron Carter fue hallado muerto en su departamento de California este sábado 5 de noviembre y la noticia conmocionó Hollywood. El cantante se hizo popular gracias a su hermano Nick Carter, quien fue uno de los 5 integrantes de los Backstreet Boys.

En la siguiente nota, te contaremos a detalles la mediática vida que tuvo el estadounidense, quien dejó de existir a los 34 años de vida. La infancia del artista estuvo marcada por problemas familiares, que lo llevaron a tener una adultez con muchos episodios de violencia a su expareja Melanie Martin y al hijo de ambos.

¿Quién fue Aaron Carter?

Aaron Carter es el último de los 7 hijos de Robert Carter y Jane Carter. Nació el 7 de diciembre de 1987 y se lanzó a la fama siguiendo el ejemplo de su hermano Nick Carter, icónico cantante de los Backstreet Boys. El artista inició su carrera a los 7 años al liderar la banda Dead End.

La salud mental fue un detonante que lo acompañó desde muy temprana edad. Además, del consumo de alcohol, drogas y la gran cantidad de medicinas que consumía por su trastorno de personalidad hicieron que tenga incidentes muy polémicos; sin embargo, su talento era inminente. Se conoce que el actor intentó rehabilitarse apoyado en un centro especializado, pero no pudo vencer sus vicios.

El productor fallecido Aaron Carter deja un hijo, fruto de su relación con Melanie Martin. Dicho romance comenzó viento en popa, pero tuvo muchos problemas debido a las discusiones de la pareja que llegaron hasta episodios de violencia.

Historial violento de Aaron Carter

“ Mi hermana (Leslie Carter) me violó de los 10 a los 13 años cuando no estaba medicada... No solo fui abusado sexualmente por ella, sino que mis dos primeras bailarinas hicieron lo mismo cuando tenía ocho años. Y mi hermano (Nick Carter) abusó de mí toda mi vida ”, afirmó Aaron Carter en una entrevista en el 2019.

El artista estadounidense, quien falleció a los 34 años, reveló a The doctors que tenía trastorno de personalidad múltiple, depresión mecánica, esquizofrenia y ansiedad. Tiempo atrás, había reconocido que tenía dependencia a ciertos fármacos, pero buscó ayuda.

Por eso, contó a The Sun que se refugió en profesionales para mejorar por su hijo y retomar la relación con la madre de él: “La razón principal por la que me inscribí en el programa Lionrock Recovery es para que me ayudaran con la marihuana. Ya no quiero fumar más. Realmente no necesito hacerlo ”.

Uno de sus últimos actos de violencia fue en marzo del 2022, cuando su expareja Melanie Martin lo denunció por romperle una costilla al botarla de la casa en la que residían junto a su bebé, según el portal web The Blast.