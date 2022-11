¿Qué fue de Charly Sosa, vocalista que se hizo famoso por el tema “La mayonesa”?

Una de las canciones más populares de los años 2000 fue “La mayonesa”, la cual —gracias a su pegajoso ritmo e inolvidable coreografía— consiguió trascender en el tiempo como uno de los temas que no puede faltar en cualquier fiesta, boda o celebración de Año Nuevo. Los compositores de este hit mundial fueron Eduardo Britto y Alejandro Frassa, mientras que Charly Sosa puso la voz. Todos ellos conformaban el grupo uruguayo Chocolate Latino.

El éxito de la canción fue tal que realizaron giras y alcanzó el puesto 42 en la lista de éxitos Hot Latin Tracks de Billboard. Llegó a sonar en países como Turquía, Países Bajos, Japón o Alemania. No obstante, problemas internos en la agrupación ocasionaron que Charly abandone al equipo junto a sus compañeros Alejandro Scattone, Fernando Rúa y Fabián Silva.

¿Qué fue de Charly Sosa?

Tras abandonar Chocolate Latino, Charly Sosa y sus compañeros conformaron el grupo Mayonesa, tomando el nombre del tema que los catapultó a la fama. Además, su primer álbum fue llamado “Bate que bate” y en dicha producción lanzaron nuevos éxitos como “Agachadita”, “Chica de TV” o “El baile de la banana”.

Posteriormente, el grupo cambió de nombre por Sangre Latina en 2005, pero un año después la banda se separa, por lo que Carlos Sosa inició su carrera como solista, en la que obtuvo bastante éxito en Uruguay con sus discos “Sueño realizados” (2008), “Una mirada plena” (2009), “Me levantó la mano” (2009), “Quinquenio” (2011), “El amor de mi vida” (2016) y “Punto y seguido” (2019).

Charly Sosa en la portada del disco "Bate que bate" cuando formó el grupo Mayonesa. Foto: Mayonesa Spotify

Actualmente, Charly Sosa vive en Miami y su lanzamiento más reciente fue un cover de la canción “La bamba”. No obstante, en una entrevista con el programa uruguayo “Canal 4″, reveló que artistas de talla mundial como Daddy Yankee, Gente de Zona y J Balvin se han mostrado interesados en sacar una nueva versión del tema junto a él; no obstante, su mala relación con los otros autores del tema han frenado este proyecto.

“Como me fui con discrepancias con el grupo Chocolate y la productora, no se ponen de acuerdo los tres autores para autorizarme a que no la grabe. Ellos no quieren que la grabe yo porque me posicionaría a nivel mundial con estos mega artistas y no quieren a pesar de que están perdiendo dinero. Hay ofrecimientos millonarios, pero es un tema de egos”, detalló.