Harry Styles es el joven más millonario de Reino Unido: ¿cuánto es su fortuna y qué empresas tiene?

Harry Styles es una máquina de hacer dinero. El cantante se ubica en el puesto número 1 de la lista de jóvenes más millonarios de Reino Unido, realizada cada año por Heat Rich List. A sus 28 años, el exintegrante de One Direction amasa una gran fortuna, la cual no solo se debe a la música. Aquí te contamos todos los detalles al respecto.

¿Cuánto es la fortuna de Harry Styles 2022?

Según la propia revista, la fortuna de Harry Styles asciende a 116 millones de libras esterlinas; es decir, 132 millones de euros. Con este monto ha logrado superar al cantante británico Ed Sheeran, quien se ubicaba en el primer lugar.

No obstante, el intérprete de “As it was” ya figuraba en la lista cuando alcanzó el éxito gracias a su participación en la banda One Direction. En ese entonces, corría el año 2016 y había logrado obtener 37 millones de libras (unos 42 millones de euros).

Harry Styles es el joven más millonario de Reino Unido. Foto: Instagram / Harry Styles

¿Qué empresas tiene Harry Styles?

Muchos se preguntan cómo hizo Harry Styles para convertirse en millonario. Lo cierto es que además de su fama en la música, también ha incursionado como empresario en el mundo de la belleza y la moda.

Línea de ropa en Gucci

Desde que firmó para Gucci como embajador, el cantante ahora es un referente del nuevo estilo masculino.

Harry Styles es el joven más millonario de Reino Unido. Foto: Instagram / Harry Styles

Marca de fragancias

Según el portal US Weekly, Harry Styles creó una sociedad con el nombre de Styles Harry Edwarduna, empresa que vende fragancias y una línea de productos cosméticos.

Marca Pleasing

En 2021, lanzó su marca de esmaltes y cuidado para la piel llamada Pleasing. Se trata de una empresa que se basa en una línea vegana y libre de crueldad. “No quería hacer productos para enmascarar a la gente, quería hacerla destacar y hacerla sentir bella”, dijo el artista británico.

Las ventas de su álbum debut en solitario y su papel de productor ejecutivo en la comedia Happy Together, la serie inspirada en la propia vida del cantante.

Harry Styles es el joven más millonario de Reino Unido. Foto: Instagram / Harry Styles

Películas

En 2018, quiso probar suerte en la industria del cine y decidió producir una comedia basada en su propia vida, “Happy toghether”, que se estrenó por el canal TNT.

A lo largo de su carrera como actor, ha participado en películas como “Eternals”, “No te preocupes querida”, “Dunkerque” y “One Direction: Where we are, la película”.

Harry Styles es el joven más millonario de Reino Unido. Foto: Instagram / Harry Styles

Harry Styles: ¿en qué gasta su fortuna?

Harry Styles ha gastado parte de su fortuna en bienes inmobiliarios. El cantante es dueño de una casa en Hollywood de más de 7 millones de euros, un apartamento en Nueva York de casi 8 millones y tres casas en Londres. Otro fragmento también ha sido donado a una fundación que apoya al control de las armas en Estados Unidos.