¿Por qué Don Omar regresó a la música luego de anunciar su retiro de los escenarios en el 2017?

William Omar Landrón Rivera, nombre real de Don Omar, tomó de sorpresa a la industria de la música urbana cuando, en 2017, anunció su retiro después de 15 años de carrera.

En ese momento, dijo que se iría con la gira de conciertos “Forever King... The Last Tour”, que incluiría tres presentaciones en su país natal, Puerto Rico. Eventos que no sucedieron por los estragos que causó el huracán María sobre la isla.

31.8.2017 | Don Omar anuncia su retiro. Foto: captura Facebook

¿Por qué Don Omar se retiró?

En una entrevista con el panameño ‘El Chombo’, emitida el 5 de octubre de 2022 en su canal de YouTube, Don Omar explicó la razón que lo impulsó a dejar la música.

Según dijo, esto se debía a los cambios que estaba experimentando la industria con el boom de las plataformas musicales y redes sociales, que no dejaron muy claro cómo se repartirían las ganancias, al no medirse por discos físicos, solo por streamings. Y en esa ecuación, por cada 10 dólares que costaba una canción, su disquera Universal recibiría 9 y él solo 1.

“Me dijeron que literalmente tenía que esperar tres años para que se acabara el contrato y me fui a mi casa”, contó Don Omar al negarse a entrar en un engorroso proceso legal.

¿Por qué Don Omar regresó a la música?

El 1 de enero de 2019, la empresa de representación de Don Omar, Mr. & Mrs. Entertainment, informó del regreso a la música del ‘Rey del reggaetón’.

“Decidí retomar todo, pues no puedo negar que es lo único que me hace sentir vivo. Ya no tiene que ver con dinero ni fama, sino con sentirme vivo y hacer que quienes me rodean disfruten de vivir también”, expresó el artista en el comunicado.

La agencia de Don Omar anuncia su regreso a la música urbana. Foto: captura Mr. & Mrs. Entertainment/Facebook

Su regreso oficial a la industria se realizó a través del lanzamiento de “Flow HP”, en setiembre de 2021. El tema resultó ser su primera colaboración con Residente.

“Para mi regreso a la música tenía que exponer lo que soy yo, como intérprete y como puertorriqueño. Sin paños tibios y con toda la fuerza que siempre me ha caracterizado. Fue muy fácil trabajar esta colaboración de reguetón con René, en este tema dejó plasmado su estilo único y por lo que le conocimos en sus inicios”, explicó Don Omar.

Luego vinieron “Se menea” con Nio García y “Tú no bailas más que yo” con Jerry Rivera. Y en 2022, lanzó “Sincero” y “Soy yo” en colaboración con Wisin y Gente de Zona.

De igual forma, se anunció que estaría preparando un nuevo álbum con artistas como Wisin, Ivy Queen, Gente de Zona, Yandel, Jowell & Randy entre otros.