Miss Grand International: ¿quiénes son las reinas de belleza que se casaron en secreto?

Miss Grand International 2020 fue el punto de partida para la historia de amor de las reinas de belleza latinoamericanas Mariana Varela y Fabiola Valentín, representantes de Argentina y Puerto Rico, quienes, a través de una publicación en Instagram, realizada el 29 de octubre, revelaran al mundo que habían contraído matrimonio el día anterior.

“Les abrimos las puertas en un día especial”, señaló la descripción del video sobre su noviazgo.

Si bien indicaron que habían decidido mantener en secreto su romance, en sus respectivas redes sociales dejaron pistas de la relación. Un ejemplo de ello ocurrió en diciembre de 2021, con el video de su reencuentro un año después de verse por última vez en la ciudad Bangkok (Tailandia), sede del Miss Grand International 2020.

Y de forma más reciente, en junio, cuando asistieron juntas a Noche Vogue en la 16° edición de San Juan Moda, en la Isla del Encanto (Puerto Rico).

¿Quién es Mariana Varela?

Mariana Varela nació el 26 de agosto de 1996 en Burzaco, Buenos Aires. Ya trabajaba como modelo cuando salió elegida Miss Universo Argentina 2019, además de estudiar Periodismo en la universidad.

Su labor estaba enfocada en la lucha femenina y en contra de la violencia de género, al ser ella una víctima, según reveló en diciembre de 2019, a través de un video en Instagram, en el que además expresaba su apoyo al movimiento #AlMiedoNo.

“Unos años atrás, cuando recién estaba iniciando mi vida amorosa, tuve el desafortunado momento de cruzarme con un hombre que me maltrataba mucho psicológicamente” , manifestó.

¿Quién es Fabiola Valentín?

Fabiola Krystal Valentín González tiene 24 años, mide 178 cm de estatura y es estudiante de Periodismo de la Universidad del Sagrado Corazón.

Goza de cierta fama en el mundo de modelaje de Puerto Rico, tras ganar el concurso La Cara de Imagen (2015) y Top Model Search (2013).

Sobre su paso en el Miss Grand International 2020, Fabiola Valentín expresó: “Di todo en la pasarela, en las entrevistas y las actividades. No cambiaría nada de lo que aconteció, tenía que surgir de esa manera. Di lo mejor y no me quedé con nada por dentro”.

Fabiola Valentín y Mariana Varela en el Miss Grand International 2020

Ambas reinas de belleza compitieron juntas en el Miss Grand International 2020, ceremonia en la que llegaron al top 10. Cuando no fueron elegidas para la siguiente etapa, Mariana Varela y Fabiola Valentín se retiraron abrazadas del escenario. El certamen lo ganó Miss USA, Abena Appiah, de 27 años.

Concluido el concurso de belleza, las candidatas de Puerto Rico (Fabiola Valentín), Venezuela (Eliana Roa), Colombia (Natalia Manrique), Argentina (Mariana Varela) y la reina saliente, Valentina Figuera, se tomaron unos días de vacaciones para recorrer Tailandia.