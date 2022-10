El patrimonio neto de Zac Efron: ¿cuál es la millonaria fortuna de la ex estrella de Disney?

Zac Efron construyó su fama y su fortuna gracias a su exitosa carrera como actor, que comenzó con su papel destacado en la popular película de Disney, “High School Musical”. Desde entonces, ha protagonizado varias películas exitosas, incluido el musical “Hairspray”, la comedia romántica “17 otra vez” y el thriller de acción “Cuando te encuentre”. También ha prestado su voz a las películas animadas.

¿Cuál es el patrimonio neto de Zac Efron?

De su principal fuente de ingresos de actuación, Zac Efron recibe un cheque de pago grande. En el proyecto de Disney, le pagaron US$ 100.000 y ahora gana entre US$ 8 y US$ 10 millones. Según se informa, aceptó un cheque de US$ 4 millones por ‘Neighbors’, protagonizada por Seth Rogen, y aumentó su tarifa a US$ 8 millones por su secuela.

Vendió su casa de Los Ángeles por US$ 5,3 millones en 2021, que compró por US$ 2,35 millones en 2013. Con todos los patrocinios de marca, bienes raíces y cheques de pago de películas, el patrimonio neto de Zac Efron asciende a US$ 25 millones.

Zac Efron se prepara para el papel de luchador profesional en “The Iron Claw”

Algunos fans se han quedado boquiabiertos con la última transformación corporal de Zac Efron. El actor ha ganado algo de masa muscular para su papel como la leyenda de la lucha libre profesional Kevin Von Erich en la próxima película “The Iron Claw”.

La película está inspirada en la historia real de la famosa familia Von Erich de la lucha libre profesional, muchos de los cuales sufrieron muertes muy trágicas a edades tempranas.