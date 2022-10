¿Cómo lucen en la actualidad los protagonistas de “Rubí”, telenovela que retorna a América TV?

¡Regresa la villana más querida de todos los tiempos! “Rubí” retorna a las pantallas chicas este lunes 31 de octubre por América TV y reemplazará la salida de “En boca de todos”. La telenovela estrenada en el 2004 es considerada una de las producciones más exitosas de Televisa y marcó un precedente para los melodramas actuales.

Una historia cargada de ambición, pobreza y amores imposibles es la representación de “Rubí” de José Alberto Castro, basada en la escritora mexicana Yolanda Vargas Dulché. La telenovela fue protagonizada por Bárbara Mori, Eduardo Santamarina, Sebastián Rulli y Jacqueline Bracamontes.

¿Cómo lucen sus protagonistas?

Rubí – Bárbara Mori

¡La descarada! Bárbara Mori robó más de un suspiro al encarnar a Rubí. A pesar del indiscutible éxito del melodrama y las propuestas para realizar una secuela, la actriz decidió dar un paso al costado de la telenovela.

Sin embargo, decidió incursionar en la pantalla grande, pues ha protagonizado películas como “La mujer de mi hermano” y “Treintona, soltera y fantástica”.

La uruguaya también aseguró que, por el momento, no desea volver a grabar un drama para la televisión.

“Telenovela no sé. (...) Las historias que me han ofrecido hasta ahorita no me atraen. Lo que busco es contar historias que toquen fibras buenas, que creo que hacen mucha falta ahorita en la humanidad, sobre todo en los tiempos que estamos viviendo tan difíciles. Se necesita mucha compasión, amor, mucha empatía y razonar y reflexionar acerca de quiénes somos como humanos, y creo que ese es el tipo de historias que quisiera”, precisó Mori.

Bárbara Mori, las razones de su alejamiento de las telenovelas. Foto: Instagram/@delamori

Héctor Ferrer – Sebastián Rulli

Sebastián Rulli interpretó a Héctor Ferrer. Él fue el novio de Maribel, mejor amiga de Rubí que recurrió a sus artes de seducción para lograr enamorarlo.

Sebastián ha seguido vinculado a las producción de diferentes series de Televisa y una de las más resaltantes fue la de “Teresa”. Asimismo, protagonizó historias como “Amores verdaderos”, “Lo que la vida me robó” y “Papá a toda madre”.

Actualmente, es considerado uno de los galas de la televisión mexicana y desde el 2014 mantiene una sólida relación con Angelique Boyer.

Angelique Boyer y Sebastián Rulli se conocieron en los sets de televisión y ahora mantienen una relación de 9 años. Foto: composición/Televisa/Instagram

Alejandro Cárdenas - Eduardo Santamarina

Eduardo Santamarina es el actor detrás de Alejandro Cárdenas, el gran amor de Rubí y mejor amigo de Héctor. Luego del fin de la telenovela, en el 2007 protagonizó “Yo amo a Juan Querendón”, “Antes muerta que Lichita”, “El señor de los cielos”, “La reina del sur 2″, “La desalmada”, entre otras producciones.

El actor de 54 años está actualmente casado con la actriz Mayrín Villanueva y es padre de tres adolescentes.

Eduardo Santamarina Foto: Tv Notas / Televisa

Maribel de La Fuente - Jacqueline Bracamontes

Jacqueline Bracamontes personificó a Maribel de La Fuente, la mejor amiga de Rubí. En el 2008 obtuvo el papel protagónico de “Las tontas no van al cielo” y participó en telenovelas como “De por vida”, “Sortilegio” y “El bienamado”.

Desde el 2011se encuentra casada con Martín Fuentes y fruto de ese amor tiene cuatro hijas.