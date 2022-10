Rodrigo González revela cercanía con Jefferson Farfán: “Conversamos cosas que nunca contaré”

¡Se le salió! Rodrigo González sorprendió a sus seguidores al confesar que fue amigo del jugador de fútbol Jefferson Farfán después que el empresario Giuseppe Benignini asegurara que el presentador de televisión no quería comentar nada respecto al futbolista por dicha cercanía.

Es así que el conductor contó de manera detallada cómo fue que estuvo vinculado al deportista y el tipo de confianza que tenían. La misma que terminó tiempo después, porque el comunicador tuvo que hacer su trabajo al hablar de él.

¿Qué dijo Rodrigo González sobre su amistad con Jefferson Farfán?

Todo inició cuando la expareja de Michelle Soifer, Giuseppe Benignini, le increpó que no quiere referirse a Jefferson Farfán en son de broma y Rodrigo González respondió: “Jefferson me tenía en sus plataformas, en su WhatsApp me conversaba cosas que nunca contaré públicamente. Y cuando me enteré de algo detrás de cámara y que nuestro equipo se esforzó en conseguir la información, y yo la dije, él (Jefferson) me bloqueó”

Asimismo, continuó diciendo: “Me bloqueó el acceso a él. Ese día lo entendí, lo agradecí y estoy más cómodo desde esta posición porque si alguien piensa que porque nos caemos bien o me cuenta alguna cosa suya, eso lo veta de que yo pueda desarrollar mi trabajo. Y o preferí que así sea y ahora me siento más tranquilo porque a mí no me da ni me quita su presencia en mi vida ”. Con todo esto dejó en claro que su trabajo está por encima de todo.

