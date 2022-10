Katy Perry: ¿qué pasó con su rostro durante un concierto y por qué ha preocupado a sus fans?

Katy Perry se ha convertido en la principal atención de los medios durante las últimas horas, luego de protagonizar un video viral en el que se evidencia un problema con su rostro. El clip, grabado en un concierto que realizó recientemente, ha generado todo un revuelo en las redes sociales y la preocupación en sus fanáticos.

¿Cuál fue el problema con la famosa intérprete estadounidense? Esto es lo que se sabe de ella y el episodio que vivió en un show.

PUEDES VER: Katy Perry preocupa a sus fanáticos luego de que se le cayera un párpado en pleno concierto

¿Qué pasó con Katy Perry?

El hecho ocurrió el último lunes 24 de octubre, en medio del concierto que hacía Katy Perry en Las Vegas, Nevada. La intérprete se encontraba dando una colorida y enérgica presentación a miles de fans que se dieron cita en el recinto. Sin embargo, todo cambió cuando, la cantante comenzó a tener problemas con su rostro, lo cual quedó grabado en un video que luego fue difundido en TikTok.

En el clip se puede apreciar a la pareja de Orlando Bloom mirando a su público, pero inesperadamente pierde el control de uno de sus ojos. Intentó mantener su párpado abierto, pero este no cedía. Luego de varios segundos su cara volvió a la normalidad.

Fans exponen teorías y preocupación por Katy Perry

El video de Katy Perry se volvió viral y muchos de sus seguidores expusieron su inquietud ante el incidente ocurrido. Además, también indicaron qué es lo que podría haber pasado con la artista.

Algunos de los fanáticos indicaron que la intérprete de “The one that got away” podría estar atravesando por un fuerte cuadro de estrés debido a sus exigentes presentaciones y a su vida familiar.

Otros sugirieron que todo pudo haber sido ocasionado por las largas extensiones de pestañas que usa la cantante para sus conciertos. Sin embargo, la estrella aún no se ha pronunciado oficialmente sobre el hecho.