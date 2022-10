Becky G dedica cariñoso mensaje a Karol G tras show en Los Ángeles: “Orgullosa de ti, hermana”

Karol G ofreció un enorme concierto en Los Ángeles, Estados Unidos. La artista urbana deslumbró con lo mejor de sus éxitos y la sorpresa de la noche sería Becky G, quien acompañó a la colombiana y cantaron juntas frente a la multitud.

Tras esta inolvidable presentación, la estadounidense le dedicó un cariñoso mensaje a su compañera, lo que emocionó a los fanáticos de ambas.

El mensaje de Becky G a Karol G

A través de sus redes sociales, Becky G hizo una publicación sobre el concierto en el Crypto Arena.

“It’s the real Gs, baby. Cuando una está ganando, todas estamos ganando. Proud of you, sis (Orgullosa de ti, hermana). Gracias por la invitación”, fueron las palabras de la artista.

El post tiene diversas fotografías del show que dieron ambas en Los Ángeles.

Una de las fotografías de la publicación. Foto: Becky G/Instagram

La reacción de las redes sociales al post de Becky G

La publicación de Becky G obtuvo más de 400.000 ‘me gusta’ y cientos de comentarios sobre las artistas urbanas. “Reinas”, escribió la cuenta oficial de Amazon Music Latin. “The lovely OGs”, redactó Argelia Atilano.

Karol G se encuentra en su gira “Strip love” por Estados Unidos. Hasta la fecha, ha realizado más de 30 conciertos en diversas ciudades del país norteamericano. También ha recibido artistas como Carmen Villalobos, Arcángel, Nicky Jam, entre otros.