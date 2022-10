¿Travis Scott engañó a Kylie Jenner? Esto dijo el rapero sobre los rumores de infidelidad

Kylie Jenner y Travis Scott han tenido una buena cantidad de altibajos a lo largo de su relación, pero siempre parecen encontrar el camino de regreso el uno al otro.

La estrella de “Keeping up with the Kardashians” y el rapero hicieron público su romance en Coachella en abril de 2017, solo unas semanas después de que ella se separara de, Tyga, quien fuera su novio durante cuatro años. La pareja dio la bienvenida a su hija, Stormi, en febrero de 2018.

Travis Scott niega infidelidad a Kylie Jenner

Travis Scott se pronunció después de verse envuelto en acusaciones de infidelidad que surgieron durante el fin de semana. El drama comenzó cuando la modelo de Instagram Rojean Kar publicó un video del rapero en el set de una sesión de fotos en sus historias privadas, lo que generó rumores de que se estaban viendo.

El 22 de octubre, Scott compartió una declaración en sus historias de Instagram negando haber engañado a Kylie Jenner y afirmando que nunca conoció a Rojean Kar.

“Están sucediendo muchas cosas raras”, escribió Scott. “Una persona no invitada estaba sacando fotos a escondidas, en lo que se suponía era un set cerrado, mientras yo dirigía un video. Digo esto por última vez. No conozco a esta persona. Nunca he estado con esa persona, así que por favor deja los juegos cibernéticos continuos y la narración ficticia”, escribió.

Los hijos de Kylie Jenner y Travis Scott

Kylie Jenner y Travis Scott se convirtieron en padres por primera vez con Stormi, quien nació en febrero de 2018. Luego le dieron la bienvenida a un hijo, cuyo nombre aún no se ha confirmado, en febrero de 2022. Desde que se convirtieron en una familia de cuatro, tanto el rapero como la magnate de la belleza han hablado sobre el positivo impacto que la paternidad ha tenido en sus vidas.