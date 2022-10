Hailey Bieber y la vez que habló sobre Selena Gomez: “Todo es respeto, todo es amor”

Hailey Bieber y Selena Gomez sorprendieron con una fotografía que ha dado la vuelta al mundo. A través de redes sociales, se dio a conocer que ambas famosas no mantienen ningún tipo de rencillas, puesto que se dejaron ver alegres frente a las cámaras.

Han sido cerca de cuatro años en los que la prensa internacional creó diversas teorías sobre la relación que la actual esposa de Justin Bieber tendría con la expareja del canadiense.

En ese sentido, Hailey dejó un mensaje antes de tomarse aquella foto que ha dado la vuelta al mundo.

¿Qué dijo Hailey Bieber?

“Todo es respeto. Todo es amor. También es por eso que siento que, bueno, si todos de nuestro lado saben lo que sucedió y estamos bien y podemos alejarnos de eso con claridad y respeto. ¡Entonces está bien! Eso me trajo mucha paz. Sabemos lo que pasó. Es lo que es. Nunca podrás corregir todas las narrativas”, dijo Hailey en el podcast Call Her Daddy.

De igual forma, explicó que, mientras Justin salía con Selena, ella nunca tuvo comunicación con él y que su reconciliación vino un tiempo después:

“Creo que todos están tratando de crear esta separación, aunque claramente no siempre hay separación. No tengo expectativas. Nunca esperaría que alguien hiciera eso por mí. Ella no me debe nada. Ninguno de nosotros le debe nada a nadie. La respeto mucho. Creo que simplemente no hay expectativas. Si eso era algo que ella sentía que era necesario, entonces sería increíble. Pero la respeto. No hay drama, personalmente”, admitió Hailey Bieber.

Selena Gomez y Hailey Bieber: foto entre ambas

La foto que ha causado un sinfín de opiniones al respecto muestra a Selena Gomez junto a Hailey Bieber. En la imagen, ambas lucen alegres.