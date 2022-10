Daddy Yankee es, hoy en día, una de las grandes estrellas del reguetón a nivel mundial. A lo largo de los años, el ‘Big Boss’ ha logrado obtener un gran éxito gracias a sus hits musicales que han puesto a bailar a más de una generación en las discotecas. Sin embargo, hay algo que llama mucho la atención y es la juvenil apariencia que luce el cantante puertorriqueño a sus 45 años.

Durante mucho tiempo, los fanáticos se han preguntado ¿cómo hace el ‘Cangri’ para verse tan joven? Y, después de un largo período de intriga, el propio artista urbano reveló su secreto. En el fragmento de una entrevista, publicada en su cuenta de TikTok en junio del 2021, el intérprete destapó la verdad tras este misterio.

“Yo no sé, trabajar mucho, de corazón, la salud. Cuando me preguntan eso, es la salud. Me ayudó mucho el no fumar y no beber por años”, comentó.

Daddy Yankee aseguró, además, que recurre a un ingrediente natural para cuidarse. “Yo, lo único que me pongo, es aceite de oliva extravirgen orgánico”, señaló. De esta manera, desmintió a quienes aseguraban que recurría a realizarse cirugías u otros procedimientos estéticos.

¿Dónde será el concierto de Daddy Yankee en Perú?

El primer concierto de Daddy Yankee en Perú este 2022 tendrá lugar en el Estadio Nacional. Las puertas del recinto se abren a las 3.00 p.m. para dar el pase a todos los asistentes.

Fanáticos peruanos se reencontrarán con Daddy Yankee en el Estadio Nacional. Foto: composición de Jazmín Ceras/LR/Rumbo Minero/Daddy Yankee/Facebook

Playlist para el concierto de Daddy Yankee en Perú

Esta es la lista de canciones que, probablemente, Daddy Yankee interpretaría las noches del 18 y 19 de octubre en el Estadio Nacional.