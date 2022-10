¿Por qué Drew Barrymore no tiene sexo hace más de 6 años?: la actriz se confiesa

¡Ningún interés sexual! Drew Barrymore es una reconocida actriz estadounidense que alcanzó mucha popularidad tras interpretar a una de “Los ángeles de Charlie”, película icónica de los años 2000. Además, siempre ha gozado de trabajo en el séptimo arte.

En esta oportunidad, la artista se volvió tendencia por sus últimas declaraciones respecto a su pasada relación sentimental que acabó en un divorcio y, desde entonces, no volvió a tener ningún vinculo afectivo ni sexual con otra persona.

¿Cuándo fue la última vez que Drew Barrymore tuvo relaciones sexuales?

La actriz Drew Barrymore estuvo casada con Will Kopelman por un poco más de cuatro años y producto de dicha relación tuvo a sus dos hijas; sin embargo, en el 2016 se divorciaron sin marcha atrás. Hace poco, la artista reveló que desde ahí no ha vuelto a tener intimidad con nadie debido a que comprendió que el amor y el sexo son dos cosas distintas.

En el blog personal de la estadounidense de 47 años también explico la razón: “ Tuve el honor y el placer de trabajar en mí misma y aprender qué es la crianza de los hijos, algo que no tenía muy claro al crecer y he tenido muchas curvas de aprendizaje en mi camino”. Asimismo, añadió: “ No soy una persona que necesita sexo y relacionarse con personas de ese nivel ”.

Drew Barrymore: conoce en qué películas actuó

