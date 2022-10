Daddy Yankee: ¿cuánto dinero le habría pagado YouTube por la canción “Despacito” que hizo con Luis Fonsi?

Daddy Yankee es conocido por muchos como ‘El rey del reguetón’. El cantante puertorriqueño tiene una carrera artística repleta de éxitos musicales que trascendieron fronteras e hicieron, y hacen, bailar a miles de personas. Una de ellas es “Despacito” —tema que interpretó junto con Luis Fonsi—, que se convirtió en todo un fenómeno mundial. Actualmente, tras cinco años de su lanzamiento, solo en YouTube registra más de 7.000 millones.

Esta acogida se vio reflejada también en los exorbitantes ingresos económicos que tuvieron ambos artistas. En ese sentido, te contamos cuánto le habría llegado a pagar YouTube a Daddy Yankee por el hit que cantó junto con Fonsi.

¿Cuánto dinero pagó YouTube por la canción “Despacito” que hizo Daddy Yankee junto con Luis Fonsi?

Según reveló en 2019 el medio El País, YouTube llegó a pagarle a Luis Fonsi y Daddy Yankee la suma de US$ 8 millones de dólares. Así lo reveló la plataforma royaltycalc.com en agosto de 2017. Cabe indicar que, en aquel entonces, el tema había alcanzado la cifra de 1.700 millones de reproducciones en la referida plataforma de videos.

¿A qué cantante reemplazó Daddy Yankee en “Despacito”?

Según dio a conocer Luis Fonsi en una entrevista para el medio chileno “De tú a tu”, en un principio él pensaba trabajar junto con Nicky Jam. No obstante, la colaboración no se llegó a concretar, por lo que Daddy Yankee terminó siendo el cantante urbano que acompañó al artista nacido en Puerto Rico.

“Soy muy amigo de Nicky, grabamos, estaba mezclada perfecto. Cuando la voy a lanzar, me dice: ‘No puedo porque justo voy a lanzar un tema’. Él estaba en un momento muy importante en su carrera, llevaba tiempo sin lanzar algo y yo lo entendía. Me decía: ‘Dame seis u ocho meses’, pero yo no podía esperar tanto, porque yo sí que llevaba dos años sin tener disco ni canciones nuevas”, acotó en su momento Fonsi.

Fue así que el intérprete puertorriqueño decidió sincerarse y decirle que no la sacaría. Según relató, Nicky Jam comprendió su situación y se distanció del proyecto. Fue así que el intérprete contactó a ‘El rey del reguetón’.

Daddy Yankee y Luis Fonsi cantaron juntos en "Despacito", una de los temas musicales más exitosos de la historia musical de América Latina. Foto: captura YouTube/Luis Fonsi

¿Cuánto tiempo tardó en componerse “Despacito”, canción que interpretó Daddy Yankee y Luis Fonsi?

Para sorpresa de muchos, “Despacito” solo se grabó en un lapso de cuatro horas. Así lo dio a conocer la compositora panameña Erika Ender al medio ABC. “Llegué a su casa a las 2 de la tarde y salí a las 6″, aseguró la artista.