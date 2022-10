Raphy Pina desmintió a Don Omar: “Quieres distraer el éxito de Daddy Yankee en su retiro”

Don Omar culpó a Daddy Yankee por su retiro inesperado de la gira que hicieron juntos, “The kingdom” (2015). Según el reguetonero, ese fue el motivo de su pelea con el cantante de género urbano. Sin embargo, el productor Raphy Pina lo desmiente y asegura que el ‘Rey del reguetón’ intenta opacar el éxito del ‘Big boss’ durante su gira “Legendaddy 2022″.

La respuesta de Raphy Pina a Don Omar

Como se sabe, Daddy Yankee se encuentra realizando una serie de conciertos por varios países de Latinoamérica. El intérprete de “Gasolina” está despidiéndose de sus fans, pues anunció su retiro oficial de la música. En medio de ello, Don Omar ha revelado en una reciente entrevista que su colega fue el culpable de la rivalidad entre ellos.

Ahora, Raphy Pina afirma que las acusaciones son falsas y que se trata de un plan de Don Omar para distraer al público. “Sabía como es tu modus operandi dentro de tu ‘mente’, ibas a esperar el momento perfecto, para mal intencionadamente, distraer el rotundo y digno éxito que le rodea a Daddy Yankee en su retiro”, expresó.

Luego, el productor le lanza una fuerte frase en la que le aclaró que, a diferencia de él, tiene personas que lo quieren y lo apoyan. “Yo no vivo de tener fanáticos para que me defiendan, yo tengo algo mejor que eso mejor que eso y que en tu mundo no existe, tengo familia... ”, agrega.

“Me queda toda una vida perfecta por delante con el favor de Dios; a ti te queda confesarte con él para que dejes ya la nube gris que te rodea y camines en el sol”, sostiene Pina.

¿Raphy Pina y Daddy Yankee perdieron dinero por culpa de Don Omar?

Por último, Raphy Pina cuenta que él y Daddy Yankee han logrado superar la pérdida de inversión que tuvieron en la gira “The kingdom”, a causa de la salida de Don Omar.

“Gracias a ti y tus acciones, estoy trabajando desde el 2016 hasta el sol de hoy con el mejor de todos los tiempos, y desde la lejanía disfrutándome su retiro digno... El dinero que no pudimos generar en ‘Kingdom’, lo multiplicamos por 100 en Legendaddy, gracias”, finaliza el productor.