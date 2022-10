Selena Gomez y Hailey Bieber sorprenden al posar juntas en la Gala del Museo de la Academia

Selena Gomez y Hailey Bieber causaron gran sorpresa al lucirse juntas en afectuosas escenas durante el evento de la Gala del Museo de la Academia en Los Ángeles. Las fotografías que las tienen como protagonistas han dado la vuelta al mundo en tan solo unas horas y sus miles de fans ya comentan al respecto.

Selena Gomez y Hailey Bieber posan juntas en evento

Las dos estrellas la pasaron de lo lindo el último sábado 15 de octubre y posaron juntas para una serie de instantáneas captadas por el fotógrafo profesional de fiestas de BTS, Tyrell Hampton. En las imágenes viralizadas en redes sociales, ambas se muestran muy sonrientes y hasta comparten un cálido abrazo.

Selena Gomez y Hailey Baldwin fueron captadas en tiernas escenas durante la Gala del Museo de la Academia en Los Ángeles. Foto: Twitter

PUEDES VER: La tormentosa historia de amor de Selena Gómez y Justin Bieber

Las dos lucieron sus mejores prendas en la ceremonia en medio de la temporada de los Oscar. Selena portó un elegante traje negro con solapas de raso y pantalones tipo acampanados, mientras que Hailey optó por un vestido sin tirantes de la colección Saint Laurent, el cual tenía partes del torso y detalles fruncidos.

Selena Gomez fue expareja de Justin Bieber, quien ahora está casado con Hailey Baldwin. Foto: Instagram

Selena Gomez y Hailey Baldwin posaron juntas en evento de los Oscar. Foto: Twitter

De este modo, las figuras públicas descartaron algún tipo de enemistad entre ellas, sobre todo porque, dos semanas atrás, Hailey se refirió, por primera vez, al mediático romance que tuvieron Selena Gomez y su ahora esposo, Justin Bieber.

En entrevista con el podcast “Call her daddy”, ella descartó haber interferido en aquel amorío; no obstante, sí afirmó haber sentido el odio de la gente por, presuntamente, haber propiciado la separación entre la autora de “Hands to myself” y el artista canadiense.

Usuarios reaccionan a fotos de Selena Gomez y Hailey Bieber

Ante la difusión de las fotografías entre las dos celebridades, las reacciones de centenas de cibernautas no se hicieron esperar, puesto que no imaginaron que un encuentro de este tipo podría ocurrir y menos aún en la amistosa manera en que se dio.

La mayoría de los usuarios y seguidores de Selena y Hailey aplaudieron el verlas tan unidas y solo tuvieron palabras de admiración y alegría por ver que sus dos ídolas dejaron sus resentimientos en el pasado. Asimismo, hubo quienes realizaron divertidos memes por la inusual ocasión.

Selena y Hailey causaron furor con tiernas fotos durante evento de los Oscar. Foto: captura de Twitter

Selena y Hailey causaron furor con tiernas fotos durante evento de los Oscar. Foto: captura de Twitter

Los memes que generaron las fotos entre Selena y Hailey. Foto: captura de Twitter

Usuarios reaccionan a fotografías entre Selena y Hailey. Foto: captura de Twitter