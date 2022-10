¿Qué pasó con Amaia Montero para que sus seguidores se alarmen por su estado de salud?

El último viernes 14 de octubre, la gran legión de fans que disfrutaron de los éxitos que interpretó Amaia Montero durante la primera etapa de La Oreja de Van Gogh por más de una década y de sus temas como solista se mostraron muy preocupados por el estado de salud de la intérprete de “La playa”, luego de las recientes publicaciones que compartió en su cuenta de Instagram.

¿Qué sucedió con Amaia Montero el último viernes?

El último viernes, la exvocalista de La Oreja de Van Gogh colgó una instantánea en blanco y negro en la que luce un semblante desmejorado, con el cabello despeinado, con la cual dejó una preocupante impresión, como si no atravesara un buen momento para su salud.

Otro aspecto que generó alarma en dicha publicación fue el texto que acompaña a la imagen, el cual, tiempo después, fue borrado por la artista.

“Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?”, redactó la intérprete de “Rosas”.

La publicación de Amaia Montero ha generado diversas especualaciones en todos sus seguidores. Foto: Radio Corazón

Tras la mencionada publicación, Amaia Montero posteó su tema “La boca del lobo” y en las últimas horas subió una imagen junto con Residente en un escenario. Diversos programas españoles especulan que podría tratarse de una estrategia de marketing por parte de la cantante. No obstante, no se ha podido confirmar dicha versión.

En esa misma línea, desde que la cantante anunció su retorno a la música, estuvo colgando fragmentos de una nueva canción en su plataforma de Instagram, en la que en una de sus publicaciones se le oye cantar.

Sumado a las publicaciones, la cantante subió algunos historias durante la madrugada,, las cuales iba eliminando. En ellas se mostraba muy crítica con el Hotel du Palais, de Biarritz (Francia).

“El hotel tiene cinco estrellas, pero sabéis qué…, que te hacen sentir como una absoluta y verdadera mierda, como una caca”, se leía inicialmente, hasta que la artista optó por retirar la historia.

Tras ello, añadió: “¿Recordáis los abrazos rotos junto a mi queridísimo amigo Álex Ubago? ¿Recordáis el libro de ‘Glamour’ en mi primer disco en solitario? ¿Recordáis mi I love Biarritz? Pues increíblemente ya no love Biarritz. Y solamente gracias al hotel de cinco estrellas donde elegí imágenes, canciones y también momentos de mi vida”.

Finalmente, colocó un contundente mensaje que durante la madrugada se encargaría de eliminar. “Mucho más allá de todo, maravillosas personas cuando viajamos, ya sea por placer o por trabajo, como es mi caso, solamente necesitamos amabilidad, cariño y que nos hagan sentir como en casa”.

Actividad de Amaia Montero en sus redes sociales durante los últimos días ha generado preocupación en sus seguidores. Foto: composición de Gerson Cardoso / La República / Instagram: Amaia Montero