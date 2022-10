Victoria Beckham revela la verdadera razón por la que se quitó el tatuaje de David Beckham

Victoria Beckham, de 48 años, ha sido tema de conversación en la prensa británica tras provocar especulaciones por un posible divorcio, luego de que comenzó el proceso de quitarse el tatuaje que tenía con las iniciales de su esposo David.

¿Por qué Victoria Beckham se quitó el tatuaje de su muñeca?

La diseñadora de moda, Victoria Beckham, admitió en el programa “Today” que se quitó el tatuaje del nombre de su esposo de la muñeca porque no era lo suficientemente “hermoso”.

“ Tenía estos tatuajes hace mucho, mucho tiempo y simplemente no eran particularmente delicados ”, dijo la ex Spice Girl, de 48 años.

“ Los míos eran un poco gruesos y sangraban un poco y simplemente no eran tan bonitos. Simplemente, no se veían tan bien. No significa nada más que eso ”.

Victoria Beckham dejó en claro que su matrimonio de 23 años está completamente bien. Foto: Telva

“ Los medios comenzaron a especular, ‘¿estaba dejando a mi esposo?’ No. Estaba un poco harto del tatuaje. Es tan simple como eso ”, finalizó.

¿Por qué Victoria Beckham no está en la gira de las Spice Girls?

Personas de todo el mundo han estado esperando una gira de las Spice Girls durante años, y ahora que finalmente está sucediendo, muchos se sintieron desconsolados al descubrir que la banda de chicas no contará con la presencia de Victoria ‘Posh Spice’ Beckham.

“ Estoy segura de que hay muchas razones... Está extremadamente ocupada y tiene éxito en lo que hace. Ella ha puesto su corazón y alma en su negocio, y alejarse de eso, y no dedicarle el tiempo que le dedica en este momento sería difícil ”, dijo su excompañera Melanie Chisholm.