El nombre de Dwayne Johnson ha aparecido con frecuencia como posible candidato presidencial de los Estados Unidos. Así, la superestrella de Hollywood de 50 años sigue comprometida con explorar la oportunidad, pues ha vuelto a hablar sobre su interés de convertirse en presidente.

Dwayne Johnson está al tanto de las encuestas de popularidad

Una encuesta de 2021 encontró que al 46% de los estadounidenses le gustaría ver a Dwayne la ‘Roca’ Johnson como el próximo presidente de los Estados Unidos.

“Lo he considerado seriamente. Hay que hacerlo. Cuando empiezas a mirar algunas de estas encuestas, estos números se acercan al 46%. El 50% del país me votaría si me presentara, y me he sentido realmente conmovido por ello. Quiero decir, realmente me ha sentado bien”, expresó el actor de la película “Black Adam” en una entrevista con CNN.

“(Eso sí) no sé nada de política. Diré que yo, absolutamente, soy un patriota y amo a nuestro país y amo a todos en él, independientemente del color o la cultura. No me importa lo que diga su cuenta bancaria o el tipo de coche que conduzca”, agregó.

Dwayne la ‘Roca’ Johnson dice que ahora no es el momento adecuado

‘La Roca’ Johnson asegura que está demasiado concentrado en su familia en este momento para asumir la responsabilidad de gobernar el país, sin embargo, no descartó la posibilidad en el futuro.

“Estoy realmente conectado a tierra y honrado por el interés de ambos lados. Pero el trabajo número uno y mi título número uno que amo en este momento es papá”, dijo el actor de Hollywood.