Freddie Mercury: ¿cuál es la canción inédita del cantante que será presentada por Queen?

¡Una leyenda del rock! Freddie Mercury es uno de los pocos artistas que ha trascendido a lo largo de los años por su impresionante voz y gran registro vocal. El músico falleció el 24 de noviembre de 1991 a los 45 años por una bronconeumonía complicada por el sida. Sin embargo, sus canciones se han mantenido vigentes hasta la actualidad y ahora, sus fanáticos esperan un nuevo estreno a casi 31 años de su muerte.

Los integrantes Brian May y Roger Taylor, ya habían anunciado el lanzamiento oficial de la pista interpretada por Mercury, la cual pertenecería al disco “The miracle”. Pero, recientemente, se filtró un avance de lo que sería su último tema grabado con Queen .

Freddie Mercury revolucionó la industria musical bajo el liderazgo de Queen | FOTO: Official Queen music Instagram

¿Cuál es la canción de Freddie Mercury que presentará Queen?

Durante años se creyó que “These are the days of our lives” fue la última grabación del cantante, donde el ícono del rock realizó su última aparición a modo de despedida de su público meses antes de su desenlace. En el videoclip grabado en blanco y negro se refleja lo deteriorada que se encontraba la salud de Mercury.

No obstante, existe un tema que se ha mantenido oculto durante más de tres décadas. “Face it alone” es la canción con la voz de Freddie Mercury que se estrenará este jueves 13 de octubre , así lo informó Roger Taylor durante una entrevista otorgada a BBC Radio 2.

Queen tuvo su momento de mayor apogeo en los años 70, con Freddie Mercury como líder del grupo.

¿De qué trata “Face it alone”, interpretada por Freddy Mercury?

Queen regresa para presentar “Face it alone”, anteriormente, la banda británica había publicado un fragmento de sencillo musical en el que se escuchaba la icónica voz de Freddy. Aunque el audio fue borrado a los segundos, este martes 11 de octubre, una radio francesa emitió la versión completa de lo que sería el coro.

“Al final, tienes que afrontarlo solo”, es la frase más impactante de la canción que resumiría los últimos momentos del artista.

“¡Fanáticos de Queen! ¿Vieron las noticias? Tengan los ojos bien abiertos y compartan sus fotos de dónde vieron los afiches usando #FaceItAlone”, tuiteó la famosa banda el último viernes.