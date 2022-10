Shakira olvida su separación con Piqué y tendría “una nueva ilusión” amorosa, revela periodista

Le siguió los pasos a Gerard Piqué. Shakira volvió a estar en el ojo público en los días previos al estreno de su canción colaborativa con Ozuna “Monotonía”, al compartir que su nuevo tema musical sería sobre desamor. A raíz de ello, ha despertado especulaciones sobre que esta nueva canción se trataría de su finalizado romance con el futbolista.

“Nunca dije nada, pero me dolía. Yo sabía que esto pasaría”, dice la letra del nuevo tema de la cantante colombiana.

En ese contexto, el periodista español Roberto Andolín, quien ha venido siguiendo los pormenores de la vida amorosa de Shakira en los últimos meses, se enlazó con el programa “En boca de todos” para develar detalles de la nueva etapa que estaría viviendo la cantante de “Te felicito” tras su separación con Piqué.

Periodista revela que Shakira estaría saliendo con alguien

Tras emitirse un informe sobre las frases de desamor difundidas por Shakira en sus redes sociales, la conductora Tula Rodríguez consultó a Andolín su opinión al respecto; sin embargo, no esperó que él le daría una primicia sobre la situación sentimental de la intérprete.

“Te voy a dar una primicia. Esta va a ser la última canción triste de Shakira, porque desde su entorno me dicen que ha empezado a conocer una nueva ilusión ”, sostuvo en un inicio.

“Desde este programa dije que Piqué tenía un nuevo amor y ahora digo que Shakira tiene una nueva ilusión (...) Muy pronto veremos canciones alucinantes, de amor”, agregó.

Ricardo Rondón quiso conocer aún más detalles del que sería el nuevo romance de la artista, pero el hombre de prensa indicó que no podía revelar mayor información. “No me dejan decir más, si no yo les contaba todo, pero prometo ir diciendo más según me vaya dejando mi fuente. Se acabaron las canciones tristes de Shakira”, aseguró el periodista.

¿Shakira y Gerard Piqué se reencontraron?

La expareja volvió a estar frente a frente en uno de los partidos de béisbol de uno de sus hijos para darle todo su apoyo. En un inicio, debido a que ambos se sentaron en diferentes lugares y mantuvieron su distancia, se creyó que no cruzaron palabras; no obstante, el periodista Marc Leirado contó a “América hoy” que sí tuvieron una conversación.

“Shakira le dijo a Piqué: ‘Oye, te tienes que llevar a Sasha (el hijo menor)’. Y él, de malas maneras, muy apático, le dijo: ‘Sí, lo sé’. Luego, ella se sentó en el banco. Al cabo de 10 minutos, él se llevó al pequeño”, reveló el comunicador.