La pareja conformada por Lionel Messi y Antonela Rocuzzo posó junto a Kit Harington, actor inglés que encarnó al actor Jon Snow en la saga “Juego de tronos” en el Parque de los Príncipes al Benfica de París Saint-Germain, en el partido correspondiente a la cuarta fecha de Grupo H de la Champions League.

Messi no pudo lucirse en el campo debido a una molestia en su gemelo derecho que le impidió también jugar la Ligue 1. No obstante, desde el palco, el futbolista alentó a su equipo en compañía de su esposa. Alguien que no pudo faltar a este encuentro futbolístico fue el actor Kit Harington, quien no logró ver en acción a Messi, pero tuvo la oportunidad de cruzarse cara a cara con él.

Ante su encuentro, la ‘Pulga’ y su esposa no dudaron en sacarse una fotografía con el intérprete de la saga de George R. Martin.

El cálido encuentro entre Messi, Antonella y Kit Harington

En la instantánea que fue posteada en el perfil de Instagram de Antonella Rocuzzo, Kit aparece sonriente en medio de la pareja, que también evidencia su contento por el ameno momento que compartieron.

“Lord Commander Jon Snow”, escribió Rocuzzo sobre la fotografía.

Fotografía muestra a Antonella Rocuzzo, Lionel Messi y Kit Harington. Foto: Antonella Rocuzzo/Instagram

Los memes tras el encuentro entre Messi y Kit Harington

Desde luego, esta inesperada reunión hizo que los nombres del futbolista y el actor se viralizaran en la plataforma Twitter, donde decenas de usuarios compartieron memes y reacciones muy singulares a modo de ovacionarlos.

Había quienes destacaban la admiración del ‘Lord Comandante’ por el deportista, mientras que otros hicieron mofa con la alegría que Lionel Messi demostró al estar al lado de uno de los personajes más emblemáticos de “Juego de tronos”.

Leo Messi fue captado en el palco junto a su esposa Antonela Rocuzzo. Foto: Twitter

Jon Snow conoció a la 'Pulga' en París. Foto: Twitter