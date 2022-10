¡No le teme a nada! Khloé Kardashian es una de las influencers estadounidense con gran acogida a nivel internacional, no solo por el contenido que comparte y tiene gran impacto en sus seguidores, sino por los realities en los que ha participado junto a su familia.

La actriz ha sido tendencia en muchas oportunidades por las cirugías estéticas que se ha realizado en el cuerpo; sin embargo, ahora es noticia por una intervención que se hizo en el rostro para salvaguardar su salud. ¿Qué sucedió con la modelo?

¿Por qué intervinieron a Khloé Kardashian?

La empresaria Khloé Kardashian compartió una serie de historias haciendo referencia a la noticia de los paparazzis sobre su rostro vendado. Por ello, decidió detallar todo lo que había vivido y agradecer públicamente a los médicos que la trataron y apoyaron durante todo este periodo.

“He visto numerosas historias que han dicho sobre el vendaje en mi cara, con algunos de ustedes preguntando por qué he estado usando uno durante las últimas semanas. Después de notar una pequeña protuberancia en mi cara y asumir que era algo menor como un grano, decidí hacerme una biopsia siete meses después de darme cuenta de que no se me quitaba ”, dice al iniciar su discurso en su cuenta de Instagram.

Khloé Kardashian reveló que padecía cáncer de piel

En el año 2016, una de las herederas Kardashian compartió su historia con el cáncer de piel en un post en Instagram que explicaba como cambió su vida al encontrar un lunar con características extrañas y evaluarse con un doctor.

En ese sentido, Khloé Kardashian manifestó: “ Hace unos años noté uno debajo del seno. Busqué en Internet y salió que si un lunar cambia de forma y crece, debes ir al doctor, y lo hice. Me lo removieron y le hicieron una biopsia. Afortunadamente era benigno ”. Asimismo, hizo hincapié en que quería que su historia sirva de ejemplo a toda su comunidad de seguidores.

Cabe resaltar que la publicación fue publicada por la revista Cosmopolitan, pero a la actualidad solo se muestra en la leyenda de dicha fotografía “I ain’t”.