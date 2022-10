Johnny Depp reapareció con un aspecto irreconocible, ¡sin barba ni bigote!

Johnny Depp dio un giro drástico a su apariencia y tomó por sorpresa a los fans que lo encontraron por las calles de Nueva York. Las imágenes de la estrella de Hollywood se han esparcido por las redes sociales porque luce irreconocible, con un look sin barba, además de estar excedido de peso. Algunos internautas lo compararon con la imagen que él mostró durante el juicio con Amber Heard y afirmaron que esta nueva apariencia no lo favorece.

Johnny Depp dio un giro drástico a su apariencia. Foto: New York Post

¿Qué le pasó a Johnny Depp?

Desde hace varios años, Johnny Depp ha mantenido un look distintivo de cabello largo, barba y bigote, estilo que mantuvo de forma prolija durante su polémico juicio con su exesposa Amber Heard.

Sin embargo, el actor de 59 años estrenó una nueva apariencia más bohemia para el concierto que brindó en el Capitol Theatre, en Port Chester (New York, Estados Unidos), junto al guitarrista inglés Jeff Beck, de 78 años.

¿Quién es la nueva pareja de Johnny Depp?

El portal Us Weekly informó semanas atrás que el protagonista de “Pirates of the Caribbean”, mantenía una relación con Joelle Rich, una abogada británica que forma parte de su equipo legal. “Es (algo) serio”, afirmó la fuente citada.

Johnny Depp y Joelle Rich ya habían sido fotografiados juntos por TMZ en marzo, durante el juicio que el actor sostuvo contra News Group Newspapers (NGN), empresa dueña de The Sun, medio británico que, en 2018, lo llamó “golpeador de mujeres”. Tras la demanda, el tabloide ganó el juicio.