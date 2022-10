Chayanne tras ser llamado el ‘papá de todos’: “Pido la dirección para mandarles el pago”

Chayanne es considerado uno de los máximos exponentes de la música y gracias a su carisma y peculiares pasos de baile se convirtió en el amor imposible de varias generaciones. A raíz de ello, se generó el chiste de que el cantante puertorriqueño es el ‘papá de todos’ en Latinoamérica.

¿Qué dijo el cantante?

Durante su presentación en la Semana de la Música Latina de Billboard, Elmer Figueroa Arce, más conocido como Chayanne, se refirió a las afirmaciones de los internautas.

“Yo siempre pido la dirección para mandar (el dinero) que debo enviar mensualmente”, comentó en un inicio.

Además, comentó sobre el video viral en el que un joven engañó a su mamá con que la llevaría a un concierto del artista, pero en realidad era para ir al centro médico a colocarse una vacuna.

“De esas cosas que me utilizan, me siento utilizado, pero es un amor muy grande y no importa la edad. Tantos años en la carrera y estar vigente, tener la energía, las ganas de hacerlo es una bendición y estoy súper agradecido por ese apoyo”, sostuvo.

¿Cómo nació el chiste de que Chayanne es el papá de todos?

Todo comenzó en redes sociales luego de que varios usuarios comentaran anécdotas de cuando eran niños. Según sus relatos, sus progenitoras les mencionaron que eran hijos del también actor. Es así como en el Día del Padre o cumpleaños del cantante aprovechan para felicitarlo.

Recientemente, Chayanne incursionó en la red social de TikTok y en los comentarios de sus videos destacan mensajes de sus fans como estos: “Papá”, “Regrese a casa”, “Lo esperan para cenar”.

Chayanne reveló que las redes sociales son un reto

En ese sentido, el intérprete de “Torero” aseguró que estar actualizado con las nuevas tendencias en redes es todo un reto.

“Las redes sociales, no es que sea tan activo, saco lo justo cuando tengo actividades; y en lo personal no es que saque tantas cosas personales, pero, ahora que tengo a Isadora y a Lorenzo, pues, saben muchas cosas de mí, porque ellos sí están en las plataformas súper activos”, precisó.