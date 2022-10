Actriz porno Adriana Chechik se fracturó la espalda durante juego en la TwitchCon

Adriana Chechik, streamer de Twitch y actriz de cine para adultos, terminó en la sala de emergencias el domingo 9 de octubre, en el último día de la TwitchCon de San Diego (Estados Unidos), tras saltar cuando realizaba un split (piernas abiertas) y caer en una piscina con bloques de goma espuma.

El impacto provocó que se rompa la espalda en dos partes, según confirmó después. En las imágenes se observa cómo intenta reincorporarse. No obstante, al no poder lograrlo, pide ayuda: “No puedo levantarme”.

¿Qué pasó con Adriana Chechik?

La protagonista de “Grease XXX: A Parody” se pronunció en Twitter, el 10 de octubre. “ Me rompí la espalda en dos lugares y hoy me someteré a una cirugía para colocar una varilla de metro como soporte”, escribió.

10.10.2020 | Tuit de Adriana Chechik sobre la cirugía a la que se sometió. Foto: captura Adriana Chechik/Twitter

A pesar de que los seguidores de Adriana Chechik le recomendaron demandar a la organización de TwitchCon, cabe resaltar que, meses atrás, la influencer y streamer declaró a “The Plug Podcast” que venía arrastrando severos problemas en la columna, provocados por todos los años a los que se dedicó la industria de la pornografía.

Según dijo, tenía un nervio pinzado y algunas desviaciones en la columna que le provocaban un fuerte dolor.

¿Quién es Adriana Chechik?

Nació el 4 de noviembre de 1991, bajo el nombre de Dezarae Kristina Charles. En 2013, a los 22 años, comenzó su carrera como actriz porno bajo el pseudónimo de Adriana Chechik, elegido en honor del director de cine David Chechik.

“Hizo algunas películas de terror, no nada grande o popular, pero algo que se me quedó grabado en la cabeza . No sé por qué me obsesioné tanto con el nombre, pero quería algo diferente”, contó en una entrevista al portal AdultDVDTalk.

Adriana Chechik trabajó en más de 1.200 películas. Tras desarrollar problemas en su cuello y espalda, abandonó la industria del entretenimiento adulto para convertirse en streamer de Twitch.