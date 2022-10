El rock más presente que nunca en Perú. Con motivo del concierto de la banda Guns N’ Roses, que se realizará este 8 de octubre en el estadio San Marcos, decenas de fanáticos llegaron desde hace días a los exteriores del recinto para acampar y poder obtener así un lugar privilegiado que les permita estar cerca a los artistas.

Fans acamparon desde hace cuatro días para ver a Guns N’ Roses

A vísperas del show de Guns N’ Roses, un noticiero de Latina llegó hasta el frontis del estadio San Marcos, donde varias personas se encontraban con sus carpas y frazadas a la espera del gran evento musical.

Muchos de los fanáticos expresaron su emoción por poder ver al grupo estadounidense, ya que su show quedó suspendido desde el 2020 a causa de la pandemia de la COVID-19.

“Estoy desde el día martes (4 de octubre) acampando... Me he tomado el tiempo para estar acá. He dormido poco, pero todo sea por Guns N’ Roses porque soy fanático desde que tengo uso de razón ”, expresó un seguidor.

Entre tanto, otro joven afirmó haber viajado desde Moquegua para poder ver a sus ídolos. “Soy de la ciudad de Ilo. Ha sido todo un viaje acampar aquí de día y de noche, pero ya faltan pocas horas”, relató.

Molotov abrirá el concierto de Guns N’ Roses

Este evento también marcará el regreso de Molotov a Lima, pues la banda mexicana será la encargada de abrir el tan esperado concierto de Guns N’ Roses a partir de las 7 p. m.

Una hora más tarde, se espera que Axl Rose, Slash y Duff McKagan hagan su salida al escenario del estadio San Marcos.