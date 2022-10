¿No lo perdonó? Don Omar y Daddy Yankee son considerados dentro de la lista de los máximos exponentes del reguetón y los pioneros del género urbano, quienes, a pesar de haber transcurrido más de dos décadas, siguen vigentes. Sin embargo, tras grandes éxitos como el remix “Hasta abajo”, los artistas se distanciaron y han generado una fuerte enemistad. Además, según las últimas declaraciones de Don Omar, nunca fueron amigos . ¿Qué separó a los puertorriqueños?

¿Daddy Yankee y Don Omar nunca fueron amigos?

William Omar Landrón Rivera, más conocido como Don Omar, participó en una entrevista con el productor El Chombo para su canal de YouTube y reveló detalles de su relación con Daddy Yankee. El cantante también contó que el intérprete de “Gasolina” cometió una serie de maltratos que lo llevaron a alejarse del artista.

“Yo creo que todo el mundo sabe que Raymond ( Daddy Yankee) y yo no hemos sido amigos ni un solo día de nuestras vidas , que no creo que nos interese a ninguno de los dos ser amigo de ninguno”, sostuvo.

¿Cómo comenzó la enemistad de Don Omar y Daddy Yankee?

Don Omar contó que la relación con el rapero se deterioró cuando, en el 2013, él quería realizar una gira llamada “Don versus Don” y se contactó con Raphael Pina, quien le sugirió unirse a Daddy Yankee para realizar un show impresionante. Así comenzó “The kingdom tour”, pero fue abandonado en el 2015 por el cantante de “Pobre diabla” debido a las actitudes de su compañero.

“Las primeras planas de los periódicos se compran. En una ecuación donde hay dos personas, si yo no compré la portada, ¿quién la compró? El segundo día del show en Puerto Rico llegué con el periódico en la mano, se los puse encima de la mesa, me dijeron que no volvía a pasar y yo les dije que claro, que no iba a pasar porque yo soy el primero que no voy a venir más”, precisó.