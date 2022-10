Padre de Greeicy audiciona para “La voz senior Colombia” y Mike Bahía lo acompaña

¡De tal padre, tal hija! Greeicy es una artista colombiana que se convirtió en madre hace unos meses y pausó su carrera musical, pero vuelve más fuerte que nunca con su “Amantes tour”, ya que se presentará con su novio, Mike Bahía.

La cantante está viviendo una nueva etapa, pero no se ha desenfocado y no solo visitará nuestro país, sino también Ecuador, Venezuela, Costa Rica, Guatemala y su tierra de origen. De ella se conocen algunas cosas que muestra a sus redes sociales; sin embargo, de sus padres no se supo nada hasta que se presentó en un concurso de canto.

Padre de Greeicy se presentó en “La voz senior Colombia”

El papá de Greeicy pasó la audición a ciegas del programa “La voz senior” en su país natal, Colombia, y sorprendió a los jurados al contarles que estaba ahí cumpliendo su sueño gracias a su hija. El señor Luis Alberto Rendón no pudo pasar a la siguiente etapa, pero tuvo todo el apoyo porque estuvo acompañado por su esposa y su yerno, el también cantante Mike Bahía.

Los jurados Nacho, Andrés Cepeda y Kany García no dudaron en felicitar al participante por sus ganas y, mucho más, cuando se enteraron quién era su hija. Minutos después, se presentó Mike Bahía para saludar a sus compañeros. “Hay que estar ahí apoyando a los hijos por donde ellos quieran ir. No es la que uno quiera, sino lo que ellos quieran seguir, después de que sea un buen camino”, fueron las palabras de Rendón, quien agradeció el apoyo de su familia.

¿Cómo se conocieron Greeicy Rendón y Mike Bahía?

Los artistas Greeicy Rendón y Mike Bahía tenían una amiga en común, la cual los presentó. Aunque a ella le quedó gustando desde la primera vez que lo vio, no podían tener una relación más que de amigos porque el cantante tenía pareja.