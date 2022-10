Hilary Swank anuncia que será madre por primera vez a los 48 años, ¡y de gemelos!

¡Hilary Swank está embarazada! La actriz dos veces ganadora del Oscar, perteneciente a la llamada élite de Hollywood, anunció que espera gemelos con su esposo Philip Schneider. La noticia la brindó durante una aparición en “Good Morning America”, el miércoles el 5 de octubre, para promocionar su nueva serie “Alaska Daily”, ficción televisiva en la que da vida a una periodista de investigación.

Hilary Swank: ¡Es un milagro total!

A sus 48 años, Hilary Swank posee una extensa filmografía con grandes títulos como “Golpes del Destino”, “Boys Don´t Cry”, “Birds of America”, “P.S. I Love You” y “The Black Dahlia”, afirmó sentirse contenta de por fin poder compartir la noticia.

“Esto es algo que deseaba desde hace mucho tiempo. Voy a ser madre, y no solo de uno, sino de dos. No me lo puedo creer”, manifestó la actriz, quien se encuentra en el segundo trimestre de su embarazo. “¡Es un milagro total!, ¡es increíble!”.

¿Hilary Swank seguirá en “Alaska Daily”?

La estrella de Hollywood también contó que la producción de “Alaska Daily” desconocía la noticia de su embarazo y, por el contrario, se mostraban preocupados porque el vestuario ya no le quedaba.