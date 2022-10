Dua Lipa se pronuncia tras ser vinculada sentimentalmente con Trevor Noah

A lo largo de estos últimos meses, Dua Lipa ha sido relacionada románticamente con algunos hombres después de su ruptura con Anwar Hadid en diciembre del 2021. Tras ello, fue vista besándose aparentemente con Trevor Noah en “The Daily Show”, tras una cita en Nueva York.

Por ello, la cantante británica aclaró que se encuentra soltera y habló sobre cómo se siente actualmente respecto al amor.

¿Qué dijo Dua Lipa sobre su soltería?

En ese sentido, Dua Lipa explicó cómo tomó su soltería luego de haber tenido una relación de dos años con Anwar Hadid.

Durante una conversación con Charli XCX, en el último episodio dentro de su podcast “Dua Lipa: At Your Service”, la intérprete mencionó:

“Para mí, este es el primer año que no he estado en una relación durante mucho tiempo. Ha sido genial estar sola y pensar solo en mí misma y ser un poco egoísta, algo que nunca he tenido la oportunidad de hacer ”, sostuvo.

Dua Lipa Foto: difusión

Dua Lipa asegura que también extraña tener una pareja

Además, Dua Lipa contó que está practicando yoga todos los días, lo cual la ha beneficiado al bailar en cada una de sus presentaciones. Sin embargo, la cantante sostuvo que hay momentos en los que es bueno tener una pareja para contar con alguien en los momentos difíciles.

“Pero cuando encuentras a alguien que realmente te ablanda y te calma hace una gran diferencia”, agregó.