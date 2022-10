Britney Spears rechaza disculpas de su mamá: “Ninguna persona me defendió”

Britney Spears no está dispuesta a perdonar la desidia de su familia durante el periodo de tutela que soportó por 13 años. En un arranque de brutal honestidad, estalló contra su madre, Lynne Spears, de 67 años, quien le pidió perdón el 1 de octubre en un comentario dejado en una publicación del Instagram de la ‘Princesa del Pop’.

Sin embargo, el dolor que la intérprete de “Toxic” guarda sigue sin menguar un año después de conseguir liberarse de su padre, Jamie Spears, de 70, quien la obligó a llevar tratamiento psiquiátrico mientras seguía explotando de forma continua su carrera artística.

Britney Spears a su madre: “Cállate y llévate tus disculpas”,

“¡Te amo tanto y te extraño tanto! ¡En el fondo sabes cuánto te amo y que te extraño! ¡Me disculpo por todo lo que te ha lastimado!”, escribió Lynne Spears al rogarle a Britney Spears que la desbloquee de Instagram.

1.10.2022 | Comentario de Lynne Spears pidiendo disculpas a su hija. Foto: captura Britney Spears/Instagram

Sus palabras consiguieron el efecto contrario. “Toda mi familia, incluidos mi hermano, hermana, primos, tías, tíos, ¡estaban drogados o borrachos! (…) Sabía que mi papá me pondría en algún lugar si no cooperaba. ¡Ni una maldita persona me defendió! (…) ¡Madre, cállate y llévate tus disculpas!”, respondió en tono airado la intérprete de “One more time” en una publicación eliminada.

6.10.02022 |Respuesta de Britney Spears a su madre. Publicación eliminada. Foto: captura Britney Spears/Instagram

PUEDES VER: Abogado de Britney Spears critica a Kevin Federline por publicar supuestas peleas entre la cantante y sus hijos

¿Qué más dijo Britney Spears?

“Para mí, una disculpa genuina me ayudaría a cerrar el círculo, pero sinceramente me sorprende que cada día de mi vida, incluso después de saber lo que me hicieron, sigan actuando como si estuviera bien” , expresó la estrella del pop de 40 años.