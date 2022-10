Don Omar revela finalmente la razón de su enfrentamiento mediático con Daddy Yankee

Durante los primeros años desde que apareció el reguetón, Don Omar y Daddy Yankee se consagraron rápidamente como los máximos exponentes del género. Sin embargo, con el pasar de los años, ambos cantantes fueron alejando sus caminos hasta el punto de generar una fuerte enemistad que trascendió el mundo artístico.

Incluso, al mismo estilo de Residente y J Balvin, los intérpretes comenzaron a dedicarse las famosas ‘tiraderas’, las cuales venían cargadas de fuertes dardos. Pese a ello, ninguno de los boricuas hablaba sobre este enfrentamiento ni las razones por los que se originó, hasta que fue el autor de “Pobre diabla” quien rompió su silencio en las últimas horas.

Don Omar revela la razón de su pelea con Daddy Yankee

Durante una extensa entrevista con “El Chombo”, Don Omar aseguró que una serie de maltratos cometidos por Daddy Yankee y el mismo Raphy Pina en 2003 lo que lo llevaron a alejarse de ambos personajes. Pese a ello, William Omar Landrón Rivera asegura que está feliz por la gira de despedida que viene realizando Raymond Ayala.

“Las primeras planas de los periódicos se compran. En una ecuación donde hay dos personas, si yo no compré la portada, ¿quién la compró? El segundo día del show en Puerto Rico llegué con el periódico en la mano, se los puse encima de la mesa, me dijeron que no volvía a pasar y yo les dije que claro, que no iba a pasar porque yo soy el primero que no voy a venir más”, indicó para el productor panameño.

“Voy a vivir orgulloso por el resto de mis días por dejarle saber a la gente quién eres de verdad. Estoy contento con lo que le está pasando a Ramón (Daddy Yankee) ¿Por qué? Antes de ser artista, Ramón estaba ahí. Que no pudimos trabajar, que se quisieron limpiar el cu*** conmigo… Pero les dije: ‘Va a llegar el día en que ustedes van a tener que escuchar mi parte y los voy a invitar a que si lo que les digo no es verdad, saquen las evidencias’”, agregó.

Don Omar y Daddy Yankee se presentarán en Lima

Al igual que otros grandes artistas, Don Omar y Daddy Yankee pisarán suelo peruano a finales del 2022. En caso de ‘El Cangri’, este se presentará ante sus fans peruanos el martes 18 y el miércoles 19 de octubre, mientras que ‘El Don’ será la carta principal del “Urban Dance” a celebrarse el 31 de octubre.