Demi Lovato pospone concierto tras perder la voz: “Me rompe el corazón”

Demi Lovato se está tomando una breve pausa de su exitosa gira “Holy Fvck”. El miércoles 5 de octubre, la cantante estadounidense compartió que necesitaban reprogramar la fecha de su gira después de perder la voz.

“ Hoy me desperté y no tenía absolutamente ninguna voz ”, decía el comunicado de Demi Lovato. “ Lo siento mucho, pero me rompe el corazón decirles que tengo que reprogramar el concierto. Los boletos serán válidos para una nueva fecha tan pronto como se anuncie. Esto es lo último que quiero hacer, me estoy divirtiendo mucho con todos ustedes… No puedo esperar a verlos de nuevo ”.

PUEDES VER: Demi Lovato revela que la primera vez que consumió drogas fue a los 13 años

Los problemas de Demi Lovato

Demi Lovato siempre ha tenido problemas con su peso y sus hábitos alimenticios. En el pasado, la cantante de “Stone Cold” reveló que le habían diagnosticado un trastorno alimentario. Lovato también ha sido muy abierta sobre sus problemas con las sustancias, y también tuvo una sobredosis en un momento, lo que provocó que su familia y amigos se preocuparan por ella.

PUEDES VER: Demi Lovato muestra la cicatriz que le dejó un terrible accidente en su casa

¿Por qué Demi Lovato no quiso recibir cumplidos sobre su pérdida de peso?

Como sobreviviente de un trastorno alimentario, Demi Lovato nunca ha rehuido hablar sobre su recuperación y hablar en contra de la cultura de la dieta y su impacto en la salud mental.

La cantante, de 30 años, usó sus redes sociales para publicar un recordatorio de que los comentarios sobre su peso, incluso aquellos que pretenden ser positivos, pueden tener efectos negativos.

“ No sé quién necesita escuchar esto, pero felicitar a alguien por su pérdida de peso puede ser tan dañino como felicitar a alguien por su aumento de peso con respecto a hablar con alguien que se está recuperando de un trastorno alimentario ”, escribió.