Miss Grand Internacional: Miss Ucrania exige la expulsión de Miss Rusia del concurso de belleza

Miss Grand Internacional y su presidente, Nawat Itsaragrisil, se encuentran en una encrucijada con el polémico mensaje que publicó Miss Grand Ucrania, Olga Vasyliv, en su cuenta de Instagram, el 3 de octubre, en el que se rehusaba a compartir habitación con Ekaterina Astashenkova, Miss Grand Rusia. Asimsimo, exigía su expulsión del concurso de belleza, al considerar que su país es “terrorista” y “repugnante”.

¿Qué dijo Miss Grand Ucrania?

Olga Vasyliv, de 22 años, explicó que su intención al participar en el Miss Grand Internacional 2022 es contar al mundo sobre Ucrania, “su espíritu, belleza, fuerza y sobre lo que estamos soportando en este momento”.

“Mi compañera de cuarto asignada es de un país terrorista, que perdió todas las leyes y el orden. Un país déspota, una repugnante y engañosa mancha en nuestro planeta”.

Luego se dirige a Nawat Itsaragrisil: “Estoy por la paz, el amor, la amistad y el apoyo, pero no por aquellos a quienes no puedo perdonar. No para los que torturan a mis hermanos y hermanas”.

“¡Mi opinión es importante! ¡Mi historia es importante! ¡Mis sentimientos son importantes! ”, agrega junto a los hashtags #cancelrussianculture, #russiaisaterroriststate (Cancelar la cultura rusa. Rusia es un estado terrorista).

3.10.2022 | Publicación de Olga Vasyliv, Miss Grand Ucrania 2022. Foto: Olga Vasyliv/Instagram

¿Qué respondió Miss Rusia?

A través de sus historias de Instagram, Ekaterina Astashenkova, Miss Grand Rusia 2022, habló de la situación de violencia que se vive, y dijo: “Todos somos humanos y todos vivimos en la tierra. Solo somos ciudadanos de otros países”.

Más adelante, el 4 de octubre, en alusión al reclamo de Miss Grand Ucrania, reveló que su familia también provenía de ese país y envió un mensaje conciliador.

“Soy la primera persona de mi familia que nació en Rusia, todo el resto es de Ucrania. La situación política es extremadamente complicada para mí. ¡Espero que mi voz se escuche en la competencia! ¡Estoy en contra del odio! ¡Por la amistad, el amor y la paz mundial!”, manifestó.