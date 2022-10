Mamá de Britney Spears se arrepiente de haber lastimado a la cantante: “¡Te extraño!”

Durante los últimos años, Britney Spears ha protagonizado una intensa batalla legal contra su padre por liberarse de la tutela que él ejerció sobre ella por 13 años. Ahora, esta polémica historia podría tomar un giro inesperado, pues la madre de la cantante se hizo presente en su última publicación en redes, pidiéndole perdón por todo lo ocurrido.

Britney Spears: “No tengo una familia que me valore”

Fiel a su estilo, Britney Spears recurrió a sus redes sociales para sincerarse con sus seguidores sobre cómo se sentía con respecto a la polémica pelea que viene protagonizando contra su familia. Para la intérprete de “Toxic”, su familia no considera el daño que le hicieron durante la tutela:

“Al menos podrían asumir la responsabilidad de sus acciones y reconocer el hecho de que me lastimaron”, escribió en parte. Para mí, solo una disculpa genuina ayudaría a darme un cierre. Honestamente, me sorprende todos los días de mi vida, incluso después de saber lo que me hicieron , ¡todavía actúan como si eso estuviera bien! Su reacción demuestra que no tengo una familia que me valore o me respete”.

La cantante sigue indignada con el trato que recibió de su familia. Foto: Britney Spears/ Instagram

Previamente, la cantante ya había mandado un mensaje directo a su mamá, a quien acusaba de no tomar acción ni apoyarla mientras su padre tenía el control sobre su vida laboral y personal.

“Oye, mamá, ¿también le has hecho saber a las personas que esa es una de las pocas veces que me contestaste? ¿Les has dicho que estabas en mi casa de la playa cuando yo ni siquiera podía tener las llaves de mi coche? ¿Les has dicho que cuando comenzó la tutela, tú y la mujer de Bryan (su hermano) salían de fiesta cada noche, bebían y se hacían fotos cuando yo no podía salir a ningún sitio ni podía estar con mi novio?”.

¿Cuál fue la respuesta de Lynne Spears?

Un día después de esta publicación, Lynne Spears, mamá de Britney, se hizo presente en la sección de comentarios. La progenitora de la artista se mostró muy arrepentida por todo lo ocurrido y le pidió a su hija mayor que no la bloquee en las redes.

“¡Lamento mucho tu dolor! ¡Lo siento desde hace años! Te quiero mucho y te extraño. ¡Por favor, desbloquéame para que pueda hablar contigo en persona! ¡Britney, en el fondo sabes cuánto te amo y te extraño! ¡Me disculpo por cualquier cosa y todo lo que te haya lastimado!”, escribió.