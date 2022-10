Cara Delevingne: paparazi fue agredido por los amigos de la modelo y Margot Robbie

Cara Delevingne y Margot Robbie son el centro de atención de la prensa internacional por haber protagonizado un violento momento en su más reciente visita a Argentina. La actriz australiana, quien sorprendió recientemente al usar lengua de señas para hablar con uno de sus fanáticos, sorprendió al visitar el país Latinoamericano junto con su amiga tras el estreno de su nueva película, “Ámsterdam”. Sin embargo, nadie esperaba que las famosas estuvieran involucradas en un escándalo por violencia.

¿Qué pasó con Cara Delevingne y Margot Robbie en Argentina?

Cara Delevingne y Margot Robbie acababan de terminar una lujosa cena en Patagonia Sur, un restaurante de La Boca, en Buenos Aires, cuando empezó el caótico suceso. De acuerdo a la información que se tiene, el fotógrafo argentino Pedro Alberto Orquera vio a ambas figuras del espectáculo en el restaurante y decidió tomarles una foto.

Su acción habría sido interrumpida luego de que dos hombres, de quienes se afirma eran la escolta de las famosas, lo agredieran brutalmente. Este ataque terminó con el periodista hospitalizado por una fractura en el codo, entre otras lesiones. La golpiza que recibió lo ha llevado a ser operado con urgencia en el centro médico.

El comunicador denunció el hecho ante las autoridades luego de que también se reportara este incidente. Los implicados en el terrible suceso son Jac Rhis Hopkins y Josei Mac Namara Callum, allegados a las celebridades.

Él es Josey McNamara, productor de cine y amigo de Margot Robbie. Foto: Mega

Orquera sobre el incidente: “Se la agarraron conmigo”

Horas después de la polémica situación que involucra a Cara Delevingne y Margot Robbie, el paparazi Pedro Alberto Orquera declaró para la prensa. El fotógrafo no dudó en revelar nuevos detalles de cómo empezó el violento ataque.