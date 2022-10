¿Por qué Shakira no asistió a la cita con Gerard Piqué por la custodia de sus hijos?

Shakira y Piqué aún no llegan a un acuerdo por la tenencia de sus hijos. El último 28 de septiembre, el periodista español Jordi Martin aseguró que ambos irían a los tribunales para determinar quién se quedaría con la custodia de los menores. Según él, se debería a que el futbolista rompió el pacto acordado de no mostrarse públicamente con una nueva pareja . Por otro lado, a Piqué no le habría gustado las declaraciones de Shakira en las que afirmaba que padeció mucho tras el fin de su relación.

Shakira no acudió a la citación Gerard Piqué

¡No se presentó! Luego de su separación en junio, parecía que Shakira y Gerard Piqué habían llegado a un acuerdo por la custodia de sus hijos, Sasha y Milan. Sin embargo, ahora todo indica que la tregua se habría terminado, ya que recientemente se citó a ambos padres junto a sus abogados para arreglar sus diferencias.

La cantante no asistió a la reunión debido a que recibió de forma inesperada la noticia de que iría a juicio en España para determinar su situación legal por la presunta evasión de impuestos.

Shakira y Gerard Piqué asistieron al juego de béisbol de su hijo. Foto: composición LR/Splash News

Shakira iría a juicio

La barranquillera será juzgada en España tras ser acusada de fraude fiscal entre 2012 y 2014 por presuntamente haber evadido impuestos por el montón el equivalente a unos 15 millones de dólares. Por ese motivo, la Fiscalía solicita ocho años y dos meses de cárcel, además de una multa de unos 25 millones de dólares. Hasta el momento, la intérprete de “Te felicito” ha desembolsado la cantidad solicitada por la Agencia Tributaria de España, más otros tres millones de euros en intereses.

Asimismo, la juez encargada del caso determinó que la artista vaya a juicio para que sea juzgada por seis delitos contra el fisco en la audiencia de Barcelona, tiempo que vivió en España cuando aún era pareja del futbolista.

La cantante colombiana nuevamente en el ojo de la tormenta por denuncia fiscal en Barcelona. Foto: AFP

Shakira y Gerard Piqué mantuvieron una densa conversación

El periodista Marc Leirado reveló en el programa “América hoy” que Shakira y Piqué mantuvieron un intercambio de palabras. “Shakira le dijo a Piqué: ‘Oye, te tienes que llevar a Sasha (el hijo menor)’.Y él, de malas maneras, muy apático, le dijo: ‘Sí, lo sé’. Luego ella se sentó en el banco. Al cabo de 10 minutos, él se llevó al pequeño”, aseguró el español.