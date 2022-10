Louis Tomlinson se sincera sobre su relación con Zayn Malik y si aún lo considera su amigo

Louis Tomlinson y Zayn Malik conformaron la icónica banda británica One Direction años atrás, llegando a consolidarse como una de las agrupaciones más escuchadas de todos los tiempos. No obstante, desde que Malik renunció al grupo para tomar un nuevo rumbo en su carrera artística en el 2015, su relación con el resto de los integrantes se tornó complicada.

De hecho, ese mismo año, Louis y Zayn tuvieron un acalorado intercambio de palabras en Twitter. Pese a que, con el pasar de los años, ninguno de los dos ha salido a hablar sobre una posible reconciliación, el autor de “Walls” decidió manifestarse sobre la relación que mantiene con el ex de Gigi Hadid.

¿Louis Tomlinson mantiene amistad con Zayn Malik?

En entrevista para el podcast The Zach Sang Show el último 29 de septiembre, Louis Tomlinson fue consultado sobre si, a la fecha, mantiene una amistad con su excompañero de banda Zayn Malik.

La respuesta de Tomlinson fue: “ Tendrías que preguntarle (a Zayn) (...) podría estar equivocado, pero creo que dije, cuando me hiciste una pregunta similar (la última vez), creo que dije que no estoy seguro de ser lo suficientemente maduro para superar lo que me frustró en esa relación”.

One Direction publicó en su cuenta de Instagram luego de 4 años desde su última fotografía. Foto: AFP

“ No sé si soy lo suficientemente maduro ahora, pero definitivamente estoy más cerca de superar todo eso (...) hubo numerosas veces en los últimos años en las que pensé en él y esperé que estuviera bien ”, agregó deseándole lo mejor a su excolega.

¿Louis estaría dispuesto a retomar su amistad con Zayn?

En otro momento, Tomlinson sugirió que es posible que algún día pueda reavivar su vínculo amical con Malik. Él señaló que esta posibilidad será cuestión de tiempo porque no conserva el número telefónico del cantante de “Pillow talk” ni lo frecuenta.

“Creo que solo tenemos que encontrarnos porque ninguno de nosotros tiene el número del otro. Supongo que tal vez las redes sociales podrían ser el camino”, puntualizó. ¡A cruzar los dedos!