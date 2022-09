Christina Aguilera revela que quisieron obligarla a cambiar su apellido latino: Masacraron mi nombre

Christina Aguilera es una de las cantantes más exitosas desde la primera década del nuevo milenio, ya que, desde esos años, ha sabido mantenerse como una de las exponentes más importantes del pop. Sin embargo, su nombre, que ha marcado a muchos de sus fans y representa una época inolvidable de nuestras vidas al recordar sus grandes hits como “Ven conmigo”, “Genio atrapado” y “Por siempre tú”; ha sido ‘maltratado’, según mencionó la artista.

En una entrevista, la intérprete contó que en el pasado quisieron obligarla a cambiar su apellido porque era muy difícil de pronunciar en la industria musical anglosajona.

¿Qué dijo Christina Aguilera?

La estrella del pop reveló recientemente en una entrevista a Billboard que su apellido “ha sido masacrado muchas veces” durante todo este tiempo y que, incluso, le han pedido que lo cambie.

“Tengo un nombre que me han intentado quitar en numerosas ocasiones en este negocio. No es el nombre más fácil de pronunciar para todo el mundo. Ha sido maltratado y masacrado muchas veces, pero prefiero no revelar los malos nombres que me han sugerido desde entonces”, dijo la cantante.

Asimismo, aseguró que se siente orgullosas de sus raíces mixtas, puesto que su padre es ecuatoriano: “Pero yo decía que no, que soy Aguilera, que estoy orgullosa de mi origen. Mi padre es de Ecuador. Es la autenticidad y es muy importante para mí. Por qué no cerrar el círculo de todos los capítulos con un nombre, ¡mi nombre!”, agregó.

Christina Aguilera se presenta en los Billboard Latin Music Awards Foto: captura de YouTube

Christina Aguilera dedica canción a su padre en su nuevo álbum

La artista dio un adelanto del nuevo álbum que está alistando, “La luz”, al presentar su single “No es que te extrañe”, tema que estaría dedicado a su padre.

“Me emociona presentar mis canciones en español ante la audiencia latina aquí, donde las grabé”.