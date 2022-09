¿Por qué Bad Bunny y Anuel AA se pelearon con Maluma en el 2019?

Sin lugar a dudas, Bad Bunny se ha convertido en el reguetonero del momento y eso ha quedado reflejado en la premiación de los Latin Billboard 2022, al ser el artista más galardonado de la ceremonia y el ganador absoluto de la noche. El ‘Conejo malo’ se ha ganado el cariño y admiración de sus fieles fanáticos no solo por los pegajosos hits que lanza, sino por la humildad que ha mostrado durante estos años.

Sin embargo, al margen del éxito que ha logrado el intérprete de “Tití me preguntó”, el cantante también ha tenido algunas rencillas con otros grandes del género como Maluma. En esta nota te contamos qué pasó en esta polémica que enfrentó a Bad Bunny y Anuel AA con el afamado ‘Papi Juancho’.

¿Qué pasó con Bad Bunny, Anuel AA y Maluma?

Todo se remonta a octubre del 2019, cuando Anuel AA lanzó la canción “Gan Ga”, en la cual se cree que pudo ser una tiradera contra Maluma. En este tema, el puertorriqueño dice la siguiente frase refiriéndose al colombiano, “Nunca Flow Maluma, siempre Real G” . Entonces, aquí entra Bad Bunny para sumarse al enfrentamiento.

Luego de que el exnovio de Karol G publicara el video y se volviera tendencia en las redes sociales, el ‘Conejo malo’ compartió el mensaje de su colega: “Nunca flow Maluma, siempre REAL G”, escribió en Twitter dándole mayor importancia a la canción de su compañero de industria. Sin embargo, en ese momento ninguno dio detalles sobre el origen de esta pelea.

Maluma minimizó la rencilla con Bad Bunny y Anuel AA

Luego de unos meses, Maluma viajó a Puerto Rico y dio una entrevista a “El Molusco”, en la cual se refirió a los ataques que recibió por parte de Bad Bunny y Anuel AA. En sus declaraciones, el colombiano minimizó la polémica frase: “No me importa. La verdad, no me importa, no sé por qué lo hicieron, yo todavía estoy confundido”.

Asimismo, el cantante mencionó que estaba esperando una llamada de alguno de los dos para que le explicaran a que se debía el comentario y qué era lo que había pasado. Sin embargo, no tuvo reparos en decir que aparentemente esta rencilla se podría deber a ‘celos’ profesionales, debido a que su música era más comercial que ‘callejera’.

Maluma se pronunció sobre enfrentamiento con Bad Bunny y Anuel AA. Foto: Instagram / Maluma

¿Cuál es el origen de la pelea entre Maluma y Bad Bunny?

En la misma entrevista, Maluma contó que la rencilla con Bad Bunny podría deberse a una canción que grabaron juntos, pero que él nunca llegó a lanzar.

Yo no lo entendía, pensé ‘este cabrón me lleva en la mala’. A Bad Bunny yo no le he hecho nada, yo me acuerdo cuando lo conocí en el estudio de Luian, cuando me dijeron que hiciera una canción con él y lo metí en una ‘Sexo sin cariño’ que nunca salió, grabé el video hace como tres o cuatro años en Colombia, pero nunca salió la canción. Era con él y con otros artistas”, explicó.