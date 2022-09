Alejandro Tommasi revela que es pansexual: “Me enamoro de la persona, no de la sexualidad”

Hace unos años, Alejandro Tommasi se declaró abiertamente homosexual. No obstante, recientemente, el actor mexicano aseguró que su orientación sexual realizó una transición y que es pansexual, es decir, que puede sentirse atraído por personas independientemente de su sexo o identidad de género.

¿Qué dijo Alejandro Tommasi?

El artista explicó a la prensa lo que busca en una relación, más allá de la sexualidad.

“Sí, yo siempre les he dicho que los términos han cambiado y ahora soy pansexual. Me voy por una persona que me trate bien, que me quiera, que me ame”, aseguró según la revista People en español.

“Yo me hubiera casado con Carmen Salinas porque me trataba bien, era un amor conmigo. Laura Flores ya está casada, y si no lo estuviera, yo me la robaba porque es un amor. Uno se enamora de la persona, no tanto de la sexualidad ”, agregó.

Alejandro Tommasi habla de su sexualidad. Foto: Univisión

Alejandro Tommasi recuerda que no tomó importancia a los ataques cuando habló de su homosexualidad

El intérprete Alejandro Tommasi estuvo casado con el conductor y actor mexicano Óscar Ruiz. Por ello, contó que, en el pasado, cuando una revista hizo público que era homosexual sin su consentimiento, pensó en los comentarios negativos que iban a surgir al respecto, pero indicó que no le tomó mayor importancia.

“Pienso que la sexualidad va más allá de lo que somos realmente como personas. Nuestro espíritu, nuestro ser, nuestra creatividad y nuestra sensibilidad va más allá de la sexualidad. La sexualidad es un ratito a la noche y ya. No debemos darle la importancia (que tiene)”, dijo.