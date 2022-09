Alejandra Guzmán: Frida Sofía asegura que, para ella, su mamá “ya no existe”

¡Más separadas que nunca! Alejandra Guzmán y su hija Frida Sofía no han dado su brazo a torcer y siguen distanciadas desde hace varios años. Esto se debe a que, en el año 2021, la influencer fue entrevistada pro Gustavo Adolfo y aseguró que su abuelo, padre de la cantante mexicana, abusó de ella cuando tenía a penas cinco años de edad.

El pasado 27 de septiembre, la artista estaba dando un espectáculo para festejar la Herencia hispana en Washington DC, Estados Unidos, y sufrió una estrepitosa caída que le provocó el desplazamiento de su cadera. Ante ello, se comunicaron con la hija de la intérprete de “Yo te esperaba” para ver si tenía unas palabras para su madre, pero sorprendieron sus declaraciones.

PUEDES VER: Alejandra Guzmán revela su estado de salud tras cancelar concierto por fuerte caída

¿Qué dijo Frida Sofía sobre su mamá, Alejandra Guzmán?

Durante la transmisión del programa “Sale el sol”, el comunicador Gustavo Adolfo Infante aseguró que la creadora de contenidos Frida Sofía le escribió un mensaje: “¿Qué te puedo decir? Ella ni me habló cuando murió mi hermana, para mí ya no existe”.

Al parecer, la relación entre madre e hija no ha mejorado ni hubo ningún tipo de acercamiento, y por eso habría emitido esas palabras.

Alejandra Guzmán se pronuncia tras caída en escenario

Horas después del accidente que sufrió, la mexicana Alejandra Guzmán salió a aclarar cuál era su estado actual de salud con la finalidad de tranquilizar y agradecer a sus seguidores.