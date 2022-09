Hailey Bieber revela que habló con Selena Gomez tras su boda con Justin y asegura que “la respeta”

Tras mucha especulación, Hailey Bieber finalmente habló sobre lo ocurrido entre Selena Gomez y Justin Bieber.

Después de que el cantante se casó, la vida de los 3 personajes mencionados se vio bastante cambiada. Ahora, la modelo estadounidense se refiere a la expareja de su esposo.

Hailey Bieber tuvo conversación con Selena Gomez

La modelo estuvo de invitada en “Call her daddy”. En el podcast, la entrevistadora le preguntó sobre qué opina de Selena Gomez.

“Todos tratan de crear una separación, incluso cuando no siempre hay una separación. No tengo expectativas, nunca he esperado que ella haga algo por mí. No me debe nada y tampoco le debo nada a nadie, excepto respeto. La respeto mucho”, dijo Hailey Bieber.

Hailey Bieber y Justin Bieber se casaron en 2019. Foto: The Independent

Hailey Bieber y Selena Gómez hablaron después del matrimonio con Justin Bieber

Los fanáticos de los cantantes quedaron perplejos cuando Hailey Bieber reveló que ha tenido contacto con Selena Gómez tras su boda con Justin Bieber. A pesar de no dar mayores detalles acerca de la charla que tuvieron, se puede concluir que no hay enemistad de parte de ambas.

“Es por eso que digo que todo es amor y respeto, por eso quiero que todos sepan lo que pasó y que estamos bien y que pudimos dejar atrás todo con claridad y respeto. Eso está bien”, declaró la modelo estadounidense.