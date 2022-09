Hailey Bieber desmiente rumores y asegura que “no se metió” en la relación de Justin y Selena Gomez

Justin Bieber es tal vez uno de los personajes más controversiales y polémicos en todo el mundo luego que se consagrara como una estrella de la música. Los romances del canadiense también generaron ruido en los portales de espectáculos, pero ninguno como el que tuvo con Selena Gomez durante casi una década.

Sin embargo, este amorío terminó con muchas dudas en el 2018 y solo unos meses después Hailey Baldwin fue presentada como su nueva novia. Desde aquella vez, la sobrina del actor Alec Baldwin fue señalada como la razón de tan sonada separación, hasta que este 28 de septiembre, finalmente dio su versión de lo sucedido.

Hailey Bieber asegura que no se metió en la relación de Justin y Selena

En una larga conversación con el podcast “Call Her Daddy”, la joven modelo afirmó que nunca se metió en este romance, pero aseguró haber sentido el odio de la gente por, supuestamente, haber separado a Justin de Selena Gomez.

Justin Bieber y Selena Gomez estuvieron juntos por casi 10 años.

“Literalmente, nunca he hablado de esto, nunca. Gran parte del odio y la perpetuación provienen de cosas como, ‘¡Oh, se lo robaste!’ Se trata de que la gente sepa la verdad, porque hay una verdad. Mi personalidad no es así, nunca me interesaría el fastidiar la relación de alguien, me educaron mejor, nunca me interesó ni nunca me interesará”, precisó.

Hailey asegura que Justin y Selena habían terminado su relación

Una de las características más llamativas del romance entre Selena Gomez y Justin Bieber fue la cantidad de veces que terminaron y volvieron durante los 10 años que estuvieron juntos. Sin embargo, Hailey Bieber aseguró que antes de comenzar su noviazgo con el intérprete de “Baby”, la anterior había finalizado por completo, por lo que decidió aceptar la relación.

Hailey Baldwin y Justin Bieber: la modelo reveló que sus papás se opusieron a su relación con el cantante.

“Sé a ciencia cierta que la razón por la que pudimos empezar nuestra relación de nuevo fue porque la anterior había terminado por completo, y por eso fue respetuoso conmigo”, agregó.