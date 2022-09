Alejandra Guzmán revela su estado de salud tras cancelar concierto por fuerte caída

Alejandra Guzmán se pronunció tras sufrir fuerte caida en la gala por los 35 años de la Fundación Herencia Hispana de Estados Unidos en el Centro Kennedy de Washington. En el video difundido en redes sociales se puede observar como se golpea la cadera y termina recostada sobre el escenario, rapidamente fue auxiliada y trasladada de emergencias a un hospital cercano para ser atentida.

Alejandra Guzmán revela estado de salud

A través de su cuenta oficial de Instagram, la cantante agradeció la preocupación de sus fans y precisó que se encuentra estable de salud. Además, comentó que espera volver pronto a los escenarios para continuar con su show.