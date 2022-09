Andrés García es uno de los actores más emblemáticos del cine y la TV de México. Nacido en República Dominicana, se hizo conocido en los años 60 y 70 por sus papeles como galán, y más tarde con personajes como Andrés Duval en “El privilegio de amar” o Javier Duarte en “Mujeres engañadas”, todo lo cual le hizo amasar una gran fortuna que invirtió en lujosas propiedades. ¿Cuánto tiene hoy en día?

A finales de septiembre de 2022, la salud de Andrés García se ha resquebrajado al punto de su hospitalización. El actor de 81 años, quien padece de cirrosis, aseguró en redes sociales que probablemente vive sus “últimos días”.

Por ello, el tema de su herencia ha vuelto a ser tema de discusión, y muchos han recordado que el artista decidió excluir a sus hijos de su lista de herederos. A continuación, te contamos cuánto dinero tiene Andrés García y cuáles son sus propiedades.

¿A cuánto asciende la fortuna de Andrés García?

La fortuna total de Andrés García, entre el dinero en sus cuentas y sus propiedades, asciende a 10 millones de dólares, según Celebrity Net Worth, portal especializado en patrimonios de celebridades. La cifra equivale actualmente a 203 186 000 de pesos mexicanos.

¿Qué propiedades tiene Andrés García?

En una entrevista concedida al programa “Ventaneando” en 2020, Andrés García indicó que solo le quedaban “tres o cuatro” propiedades grandes, entre ellas ‘El Castillo’, ‘El Bosque’ y su casa en Acapulco. Además, tenía una propiedad en la Laguna de Coyuca, en Guerrero, pero la vendió a un precio menor al de su valor durante la pandemia. “Tuve suerte de vender algo”, sostuvo.

La casa de Acapulco, ubicada frente a la playa en la zona de Pie de la Cuesta, es conocida como ‘El Paraíso’ y tiene un valor de 5 millones de dólares, según el diario Debate. Tiene tres pisos, piscina, hamacas, zona de bar y una palapa desde la cual contempla el paisaje. De hecho, García desea que sus cenizas sean esparcidas en su playa privada de esta propiedad.

Andrés García en la piscina de su casa de Acapulco, conocida como 'El Paraíso'. Foto: andresgarciatvoficial / Instagram

‘El Castillo’, por su parte, es un lujoso inmueble ubicado en Santo Tomás Ajusco, en la delegación Tlalpan al sur de la Ciudad de México. Tiene una extensión de seis hectáreas, ocho habitaciones, seis baños y está finamente amoblado. Aún no se sabe si esta propiedad ya fue vendida, como se especuló en 2021.

Andrés García en su propiedad del Ajusco conocida como 'El Castillo'. Foto: Diario Basta

¿Qué pasó con la herencia de Andrés García?

En agosto de 2022, Andrés García relató a Imagen Televisión que había modificado su testamento, de manera que excluía de ser herederos a sus hijos y a Roberto Palazuelo, quien aparentemente iba a quedarse con el 50% de sus propiedades.

La esposa del actor, Margarita Portillo, y la hermana, Rosa María García, serán las únicas en heredar la fortuna de Andrés, quien ya había anticipado dos años atrás que no le cedería ninguna propiedad a sus hijos.

“Andresito tiene su vida en Miami, no viene a México. Leonardo tiene sus departamentos y sus propiedades, él no necesita que yo le dé nada, y al contrario, le cuesta trabajo hasta cuidar las propiedades que él tiene. Yo quiero vender lo que me queda”, señaló a “Ventaneando” en aquel entonces.