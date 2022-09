Rihanna en el Super Bowl 2023: ¿por qué la cantante de Barbados se había alejado de la música?

Rihanna remeció las redes sociales cuando reveló que sería la encargada del show de medio tiempo del Super Bowl 2023; sin embargo, lo que más emocionó a sus fans es que la artista regresa a los escenarios, tras más de cinco años ausente.

Mediante un tuit, la intérprete de “Umbrella” confirmó la noticia y adjuntó una foto donde sostiene un balón de fútbol americano. Asimismo, la NFL lo confirmó el domingo 25 de septiembre a través de sus redes. Rihanna se presentará el 12 de febrero en el State Farm Stadium en Glendale, Arizona.

Como se recuerda, este 2022, los encargados de animar el evento deportivo fueron los exponentes del rap y hip hop Snoop Dog, Eminem, Mary J. Blige, Dr. Dre, 50 Cent y Kendrick Lamar.

NFL confirma la presencia de Rihanna en el Super Bowl 2023. Foto: NFL/Twitter

Rihanna se negó a actuar en el Super Bowl de 2019

La estrella de pop rechazó actuar para la Liga Nacional de Fútbol Americano, debido a la polémica con el jugador Colin Kaepernick, exjugador que se arrodilló durante el himno nacional a modo de protesta pacífica contra el abuso policial y las desigualdades raciales en 2016. Cuando terminó su contrato fue retirado y ningún equipo volvió a contratarlo; sin embargo, ahora parece que su veto terminó y podría regresar al ruedo.

Tiempo después, Rihanna confirmó en entrevista con Vogue la motivación de su decisión. “Por supuesto que rechacé su propuesta. No podía arriesgarme a participar en algo así. ¿Para que gane quién? Desde luego, no mi gente. Simplemente, no podía venderme de esa manera. Hay cosas en esa organización con las que no estoy de acuerdo, y no iba a ir allí a servirlos de ninguna manera” , mencionó.

Rihanna es la artista musical más millonaria del mundo. Foto: Fanshare

¿Por qué Rihanna dejó los escenarios?

La carrera musical de Rihanna está llena de éxitos como “Umbrella”, “We found love”, “Love song” y “Where have you been”; sin embargo, desde 2016 dejó de lanzar música al tener nuevos proyectos empresariales en mente.

“A todos mis amigos, familia, equipo a los que tenía que haber contestado en los últimos meses... por favor, perdónenme. Este año ha sido bastante abrumador y ahora estoy trabajando en eso que se conoce como equilibrio. Volveré pronto”, escribió en sus redes sociales.

En 2017, creó la empresa de maquillaje Fenty Beauty, la cual revolucionó y al mismo tiempo fue una llamada de atención a la industria de belleza, pues se enfocaron en la radical inclusión, como al crear 50 tonos de base de maquillaje para “todo tipo de mujer”, algo que no tenía precedentes.

Rihanna creo un imperio de moda y belleza con su marca Fenty. Foto: Instagram/ Fenty Beauty

Fentu Beauty cuenta con más de 50 tonos de base. Foto: Instagram/Fenty Beauty

Fenty Beauty obtuvo más de 500 millones de dólares de ganancias en su primer año. Foto: Instagram/Fenty Beauty

Esta innovación produjo el “efecto Fenty”, que logró que la competencia ampliara su gama de tonos de maquillaje. En su primer año, solo la marca de maquillaje obtuvo más de US$ 550 millones, según LVMH. El objetivo de la marca es dejar de lado las apariencias y trabajar a partir de la identidad y romper con los estereotipos de belleza, inspirándose en la realidad que ha vivido.

La acogida por el público fue casi instantánea y poco después sacó una colección íntima Savage X Fenty. El éxito fue tan grande que a fines de ese año se había convertido en la mujer más rica de la industria musical al ganar US$ 1.700 millones, según Forbes.

Progresivamente, la cantante barbadense fue deslindándose de la música y enfocándose en su empresa Fenty, ahora también cuenta con una nueva línea de cuidado de la piel llamada Fenty Skin.

Estas ganancias superaron su éxito musical, a pesar de haber logrado vender más de 250 millones de discos, siendo su último “Anti”, en 2016. Cabe resaltar, que Robyn Rihanna Fenty (nombre real de la artista) también ha incursionado en la actuación como en las películas “Battleship” y “Ocean’s 8″.

Rihannna se convirtió en madre

Además de su exitosa carrera empresarial, Rihanna también comenzó una nueva etapa al convertirse en madre el 13 de mayo de este 2022 en Los Ángeles. Su hijo fue fruto de su relación con el rapero A$AP Rocky.

De colaborar musicalmente a esperar un hijo juntos: la historia de amor de Rihanna y A$AP Rocky. Foto: Angela Weiss / AFP)

Rihanna se convirtió en madre en mayo del 2022. Foto: Instagram/Rihanna

El romance entre ellos nació en noviembre del 2020 tras mantener una amistad desde el 2012, según People; sin embargo, recién en mayo del 2021 confirmaron su relación en el evento anual MET Gala. “Creo que cuando lo sabes, lo sabes. Ella es la indicada” , dijo el músico en una entrevista.

En abril se rumoreó que el rapero le fue infiel a Rihannna con la diseñadora Amina Muaddi, quien es una diseñadora jordana de zapatos de la empresa de la cantante. Tras el escándalo, la artista desmintió los rumores al ser vista en el concierto de A$AP Rocky en el Wireless Fest, Londres, en el mes de julio.